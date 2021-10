De la Fuente: "Nos viene bien haber sufrido tanto"

El seleccionador español Sub-21, Luis de la Fuente, se ha mostrado satisfecho porque el equipo "ha sabido reaccionar" después de ir por detrás en el marcador en la victoria ante Eslovaquia (3-2), y ha afirmado que les vendrá "bien" haber "sufrido tanto" para coger experiencia, aunque ha recordado que "el nivel de exigencia es muy alto" y pide "muchísimo más" a sus jugadores.

"Hay tanta igualdad en los partidos internacionales que te exige estar al máximo nivel. Tienes que estar muy bien para tratar de ganar los partidos con solvencia; cuando no estás bien, sufres y lo pasas mal. No me hubiera gustado sufrir tanto, pero sí que nos viene muy bien para que la gente viva la experiencia, sobre todo los debutantes. Van a crecer mucho", declaró en rueda de prensa.

En este sentido, aseguró que deben exigirse "todos mucho más". "Este equipo tiene recorrido, pero necesitamos madurar y mejorar en muchos conceptos", dijo. "A veces, por la falta de experiencia, un escenario como La Cartuja impresiona. Hay que seguir mejorando y corrigiendo algunas cosas, y en ese camino estamos. Es un equipo totalmente nuevo y necesitamos tiempo y oportunidades para seguir trabajando juntos. Estoy contento porque hemos sabido reaccionar. El nivel de exigencia es muy alto y les pido muchísimo más", manifestó.

El técnico riojano, que explicó que los cambios han sido simplemente "por motivos tácticos", señaló que el partido ha sido "bastante disputado y bastante extraño". "Lo único que hace es demostrar que en el panorama internacional o estás muy acertado o cualquier equipo te puede generar problemas. Eslovaquia es un equipo ordenado y con contraataque rápido y ha aprovechado los errores que hemos producido", expresó.

Por último, alabó el "partidazo" de Sergio Gómez, autor del gol de penalti que supuso el 2-2. "Ha sido de lo mejor del equipo. Es un jugador que está jugando ahora de lateral, pero su principal virtud es el ataque; tiene llegada, tiro, y en todas las demarcaciones lo hace bien. Él se siente cómodo jugando en cualquier posición y tiene potencial para jugar cerca del área. Vamos a intentar darle su momento y su sitio", concluyó.