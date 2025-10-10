De la Fuente, obligado a buscar alternativas ante Georgia

Bajo presión por su gestión sobre la lesión de Lamine Yamal, el seleccionador español Luis de la Fuente, privado de la mitad de su once titular, deberá innovar frente a Georgia y Bulgaria para acercar a La Roja a la clasificación al Mundial 2026.

España es primera del grupo E tras dos contundentes victorias (3-0 en Bulgaria y 6-0 en Turquía). Solo los campeones de llave logran el billete directo para el gran torneo.

Hasta seis campeones de Europa en 2024 no estarán disponibles con La Roja: Lamine Yamal, Nico Williams, Rodri, Dani Carvajal, Fabián Ruiz y Dani Olmo, todos lesionados o con molestias, junto con Dean Huijsen, de 20 años.

La ausencia de Yamal, nuevamente afectado en el pubis, es lo que más está dando que hablar, obligando a Luis de la Fuente, acusado por el entrenador del Barça, Hansi Flick, de no haberlo dosificado durante el último parón internacional, a justificarse este viernes otra vez.

"No hay ningún conflicto ni con Flick ni con el Barça", repitió el seleccionador, quien inicialmente había convocado al extremo de 18 años antes del comunicado del club catalán anunciando que el futbolista estaría entre dos y tres semanas de baja.

"Me siento totalmente apoyado (por la federación), tengo contrato hasta 2028. Quiero seguir hasta 2030, me siento muy arropado", añadió.

- Morata fuera, Laporte de regreso -

El técnico de 64 años asegura mantener una confianza absoluta en sus jugadores.

"Sigo pensando lo mismo, desde el convencimiento. Mis jugadores son los mejores. Hay un gran nivel en todo el mundo, pero tenemos a los mejores. Una vez nos clasifiquemos ya pensaremos en el Mundial, tendremos que pelear por ganarlo. El fútbol es muy complicado y ser campeón de algo es muy difícil", afirmó De la Fuente.

"Soy un privilegiado porque puedo elegir entre 40 y 50 jugadores. Puedo elegir dos o tres selecciones. Me gustaría que todos estén sanos, es lo único que me preocupa y me inquieta", agregó el técnico.

Las numerosas ausencias brindarán a varios jugadores oportunidades para destacar, particularmente al defensa Aymeric Laporte, de regreso al Athletic de Bilbao tras su paso por Arabia Saudita, o a los jugadores del Atlético de Madrid Marcos Llorente y Pablo Barrios.

Por primera vez desde su victoria en la Eurocopa de 2024, La Roja deberá jugar sin ningún integrante de su tridente ofensivo: Yamal y Williams, además del capitán Álvaro Morata, que no fue convocado por razones técnicas.

"Cuando faltan jugadores del calibre de Lamine o de Nico se nota. Afortunadamente tenemos un país que genera jugadores espectaculares para todas las posiciones y estoy seguro de que el que venga lo hará de la mejor manera posible", aseguró Mikel Merino, el centrocampista del Arsenal.

Un plantel suficiente, en teoría, para vencer el sábado a Georgia, del jugador del Villarreal Georges Mikautadze, pero sin el extremo del París SG, Khvicha Kvaratskhelia, también lesionado, y el martes a Bulgaria, última clasificada del grupo E con cero puntos.

