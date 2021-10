De la Fuente: "Pienso igual que Luis Enrique, los jóvenes nunca fallan"

El seleccionador español de la Sub-21, Luis de la Fuente, defendió la postura de Luis Enrique Martínez, técnico de la absoluta, tras la convocatoria de Gavi, de tan solo 17 años, y aseguró que piensa "exactamente igual" y defendió que "los jóvenes nunca fallan" antes de enfrentarse este miércoles a Eslovaquia en la tercera jornada de la fase de clasificación para el próximo Europeo.

"Gavi ya estaba dentro de nuestro planteamiento, pero la prioridad es la absoluta y es una gran felicidad que los jugadores progresen tanto que se salten algunas categorías. La Sub-21 está como antesala de la absoluta para formar a los jugadores en el ámbito internacional", indicó De la Fuente en la rueda de prensa previa al partido con los eslovacos.

"El salto cualitativo lo dan cuando vienen aquí porque aquí no valen medias tintas, y hay que dar un nivel excepcional. Y eso nos hace ser optimistas, positivos y conscientes de que tenemos una gran base y una gran cantera y eso es lo que tenemos que celebrar", añadió el seleccionador nacional.

En este sentido, De la Fuente dijo que "el rendimiento de todos los jugadores ayer fue excepcional". "Fue un partido muy completo de todos, pero quiero destacar a los más jóvenes, los que debutaron ayer con un rendimiento fantástico y eso hace que la gente joven, cuando llegan a selecciones inferiores, vean que tienen muchas posibilidades y más cuando hay un seleccionador absoluto que apuesta por ellos".

"A veces hay que adelantar procesos de formación porque cuando un jugador es bueno no importan la edad. No nos duelen prendas, todo lo contrario, celebramos que se salten esos procesos (...) Yo estoy criado en el fútbol de formación y la apuesta por los jóvenes no tiene que generar ninguna duda. Los jóvenes nunca fallan y más cuando tienen esa calidad y luego es clave que un entrenador apueste por los jugadores más jóvenes. Lo veo con total naturalidad y pienso exactamente igual que Luis Enrique", afirmó.

En relación a los dos partidos que afrontan en Sevilla dijo que "es una muy buena oportunidad para seguir sumando puntos y llegar a esa cifra de 12 puntos en cuatro partidos que te da esa perspectiva de mantener esa posición pero seguramente con algo más de solvencia o soltura, pero queda mucho por delante. Hay que sumar 23 o 24 puntos como primero matemáticamente", comentó.

"Nosotros vamos a seguir trabajando igual y estamos muy ilusionados por jugar aquí en Sevilla. Es un escenario inmejorable y ya sabéis el sentir que yo tengo por Sevilla y me hace estar muy feliz jugar aquí. Casi es mi casa. Me he reencontrado con viejos amigos, tener oportunidad de vivir el nuevo en fútbol en Sevilla me hace sentir muy feliz", admitió por su etapa en el club de Nervión.

"Y poder disfrutar de la afición de esta ciudad con la afición después del tiempo tan tremendo que hemos vivido, nos hace recuperar ese sentimiento de fútbol con todo el espíritu y la esencia. El objetivo principal es ganar pero queremos dar un bonito espectáculo para que la gente se enganche más a la Sub-21".

"La sub-21 es la mejor manera de reivindicarse, muchos no son conocidos y muchos lo serán cuando destaquen aquí. Me preocupan más los rivales que a veces no tienen el conocimiento del aficionado en general pero son equipos que están muy bien construidos y que tienen mucho nivel. En el panorama internacional la igualdad es mayor que en las competiciones de clubes", avisó.

"a españa la veo potencial para ganar todo"

Preguntado por las opciones de la selección absoluta en la final de la Liga de Naciones, De la Fuente espetó que "a España siempre la veo con potencial y capacidad para ganar todo". "No es que sea favorito porque a esos niveles los pequeños detalles son los que marcan la diferencia".

"Siempre estamos al máximo nivel, igual que Francia, Italia, Bélgica o Alemania. Para la final soy muy optimista viendo el partido de ayer porque el fútbol de la selección sigue maravillando al mundo", manifestó.