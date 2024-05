De la Fuente plantea convocar a 30 jugadores antes de la Eurocopa para cubrir "cualquier situación"

El seleccionador español de fútbol masculino, Luis de la Fuente, ha confirmado este jueves que convocará a "unos 30" jugadores antes de su lista de 26 para la inminente Eurocopa, con el objetivo de "tener cubierta cualquier situación que se pueda generar" en forma de lesión durante la última jornada de cada campeonato liguero.

"En un primer momento teníamos la idea de convocar a 26 jugadores, pero vamos a convocar a más. Calculamos que unos 30, o 29, 31... en torno a cuatro o cinco jugadores más, para tener cubierta cualquier situación que se pueda generar en esta última jornada", declaró De la Fuente durante una entrevista con Movistar Plus+.

"Estarán conviviendo con nosotros todo el periodo que dura la concentración. Estaremos todo el grupo hasta que termine el partido en Mallorca, conviviendo juntos y luego ya esos cuatro o cinco jugadores que no estarían se marcharían después del partido, porque tampoco sabemos lo que puede pasar en Mallorca", aludió al amistoso del 8 de junio (21.30 horas) en Son Moix ante el combinado de Irlanda del Norte.

"Es una práctica más o menos habitual. Esto ya se ha repetido en Eurocopas y Mundiales anteriores. Tienen que ser jugadores también de un perfil, digamos, dispuestos a asumir ese rol. Yo además de exigir buenos futbolistas, que es la prioridad, exijo buenos compañeros, buenas personas, generosos y solidarios. Y no tengo duda de que todos los que vengan conmigo van a aceptar ese papel sin ningún problema", argumentó.

"Se puede quedar fuera alguien si, en mi percepción, en mi experiencia, en mi relación o en mi conocimiento, veo que un futbolista no encaja dentro de lo que es el trabajo de equipo, en una situación de selección; aquí todos son 'top', y a ese 'top' que juega en su club habitualmente, con toda la regularidad, aquí igual le toca estar en el banquillo. Entonces, si no acepta esa realidad con naturalidad y generosidad, se podría quedar fuera", advirtió el técnico riojano.

Admitió sentire "bastante tranquilo" para la EURO. "Creo que tenemos controlado todo lo puramente futbolístico. Tengo un grupo de trabajo excepcional, hemos supervisado una y otra y otra vez muchos escenarios que se pueden dar", indicó. "Desde ese punto de vista, estoy tranquilísimo. Hay una cosa que sí me inquieta, que son los verdaderos protagonistas y los importantes de esta historia: que son los futbolistas", dijo.

"En las últimas semanas hemos visto que está habiendo muchos contratiempos, muchos incidentes en los partidos con recientes lesiones, situaciones que hacen que futbolistas que podían estar no están disponibles. Y eso es lo que verdaderamente me genera un poco de inquietud. Lo demás es fútbol. Es más, tengo ganas de estar metido ya en la dinámica de Eurocopa", opinó al respecto de posibles críticas.

"Isco era uno de los futbolistas que tenía muchísimas posibilidades, estaba en muchas preselecciones con nosotros. En marzo habría venido, pero tuvo la desgracia de estar lesionado y ahora estaba en un momento fantástico, excepcional, tenía muchísimas posibilidades. He hablado con él, sí, claro, y con José Luis Gayà también. Qué mala suerte", lamentó. "Pues eso es, desgraciadamente, también es el fútbol", apostilló.

"La lectura positiva que tiene que sacar de todo es que en el fútbol esos son los momentos duros y te tiene que hacer valorar mucho, darle más importancia a los buenos momentos. Porque muchas veces cuando estás en esa dinámicas de jugar, de jugar, de jugar, no te das cuenta de que luego la realidad del fútbol es una lesión, y ya no te hablo si son lesiones importantes. Entonces, eso te tiene que hacer salir mucho más fuerte, más humano y mucho mejor profesional", explicó De la Fuente.

"Si hubiera tenido que dar la lista hace unas semanas de 26, ya la habría dado. Pero viendo la situación como estamos viendo, cómo se están desarrollando los acontecimientos, estimo que es más conveniente, más seguro y más oportuno que darla hoy", afirmó. "Eso no quiere decir que tengan que demostrar nada, si vienen es porque son muy buenos", comentó.

"Desgraciadamente otros no van a poder venir y se van a tener que quedar fuera de la lista, o de la oportunidad de estar con nosotros, siendo también tan buenos como estos. Es que tengo que elegir entre tres o cuatro jugadores por posición, pero si al final hay que elegir a dos...", reflexionó. "Este fin de semana es clave y vamos a ver, primero", apuntó. "Es clave por si alguno de ellos se lesiona", matizó.

"Esto no se trata de dar sorpresas. Ya he dicho hace tiempo que la buena noticia precisamente era esa, que tenemos un grupo, un equipo, muy bien armado, bien conformado. Que habrá jugadores que también puede ser que dices 'qué sorpresa'... Es que para nuestro grupo de trabajo y para mí no es ninguna sorpresa porque llevamos todo el año haciendo un seguimiento muy exhaustivo de todos los jugadores", agregó el seleccionador.

"Yo sé el rendimiento que están dando, para mí no va a ser sorpresa. Pero sí es verdad que seguramente algunos se extrañarán. Diréis que falta fulano o mengano. Pero bueno, eso es parte de la toma de decisiones y no me genera ninguna contrariedad", confesó. "Cuando uno plantea una lista, lo que hace es contemplar muchos escenarios", alertó.

"Antiguamente cuando hacíamos una lista, o como aficionado, siempre mirábamos o se valoraba si jugabas o no, si eras titular. Ahora, a la hora de confeccionar una lista, contemplo muchos escenarios y uno de ellos es que un jugador puede no tener igual muchos minutos en su club, pero sea ese jugador que todos reconocemos y que coincidimos todos en que, cada vez que sale en su equipo, revoluciona los partidos", señaló.

"Hay futbolistas que en esos escenarios también los tenemos que contemplar nosotros, y por eso habrá de ese tipo de futbolistas también, que igual no tienen tanta continuidad en sus clubes, pero que para nosotros el rendimiento además que lo conocemos y que intuimos que puede darnos es máximo", prosiguió De la Fuente con su explicación.

"Cuando llegué hace 18 meses al cargo, dije que mi idea de fútbol es ver una selección muy versátil. Creo que lo habíamos intentado hacer en otras categorías en las que yo he tenido posibilidad de entrenar y me gusta el fútbol en muchas variantes. Es verdad que me gustan los extremos más puros, jugar con extremos, con mucha amplitud, profundidad, llegar con menos toques al área, más rápidamente, esa es la teoría", relató.

"Sí es verdad que como mensaje lo mandamos. Luego la realidad del fútbol y los partidos a veces te llevan por un lado o por otro. Como concepto general, los jugadores creo que tienen la idea muy clara, creo que lo hemos desarrollado especialmente en la fase de clasificación. La clasificación creo que ha sido brillante y, sobre todo, dando una muy buena imagen y una idea de lo que queremos conseguir, intentando sacar el máximo rendimiento a futbolistas de diferentes perfiles", destacó.

"El futbol asociativo extraordinario. Creo que podemos, insisto, plantear diferentes maneras de desarrollar un plan A y un plan B. Y lejos del sistema, que yo no soy rehén de ningún sistema. Yo creo que lo importante es la idea, es el concepto. Creo que lo verdaderamente importante tiene cabida en cualquier sistema", concluyó el técnico de la 'Roja'.

