De la Fuente: "Queremos seguir siendo primeros del mundo"

El seleccionador de España, Luis de la Fuente, recalcó este lunes que su equipo pretende continuar la racha de partidos invictos tras batir el récord de LA NACION con 30 partidos, el martes en Sevilla ante Turquía, en el último duelo de clasificación para el Mundial, seguir "primeros del mundo" y lograr el pase a la cita mundialista.

"Queremos seguir siendo primeros del mundo. Virtualmente está (lograda) la clasificación, pero queremos seguir ganando. Los futbolistas no se cansan de ganar. No habrá revolución", declaró el técnico riojano en la rueda de prensa previa al duelo contra los turcos.

La selección española tiene sellada prácticamente la clasificación al Mundial del próximo año en Estados Unidos, México y Canadá, a no ser que Turquía le gane por una diferencia de al menos siete goles.

"Afrontamos el partido con excepcional responsabilidad, por prestigio, por la afición, porque queremos seguir ganando y compitiendo, por conseguir el partido 31 invictos", añadió.

"Pero lo más importante es que estos jugadores no se cansan de ganar. Y sacaremos un equipo competitivo. El respeto a los rivales nos obliga a sacar a los mejores. Aquí todos los futbolistas son importantes", agregó.

Preguntado sobre si se trata del mejor seleccionador del mundo, De la Fuente expresó que "es un honor y orgullo que se hable de la selección" y que se debe "huir de la etiqueta por individuos".

El preparador español también se refirió al favoritismo de LA NACION, que está a un partido de igualar el récord de Italia de encuentros oficiales sin perder, y la receta del éxito.

"Afortunadamente entramos en esa relación de favoritos. El secreto es un trabajo muy bien realizado en el fútbol español, en los clubes y en la selección, con una idea reconocible y un estilo de juego consolidado que vamos mejorando. Eso lleva a poder conseguir algo, además de formación, inversión y conocimiento de los futbolistas", afirmó.

El entrenador aseguró que sacará al equipo de gala para llevarse el triunfo.

"Para nosotros es un partido muy importante y saldrán los mejores. No habrá regalos, aquí la gente se lo tiene que ganar. Quieren jugar todos y todos se lo han ganado y se lo han merecido. Todos tienen calidad para jugar", esgrimió.

rsc/mcd