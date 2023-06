De la Fuente: "España y Croacia somos los dos mejores equipos de Europa"

El seleccionador español, Luis de la Fuente, ha asegurado que ve a sus jugadores "en el mejor momento de la temporada" y que sabe que "no" le van a "defraudar" en la final de la Liga de Naciones de este domingo ante Croacia, en la que se enfrentarán "los dos mejores equipos de Europa" a día de hoy, y ha afirmado que lo importante es "el trabajo previo" y que los títulos solo son "el barniz".

"Aunque seamos dos equipos con características distintas, será una final muy igualada. Hemos demostrado que hoy somos los dos mejores equipos de Europa. Vamos a intentar explotar nuestras armas y nuestros argumentos. Todo son virtudes en ambos equipos, y cuando encontremos un defecto habrá que hacerlo virtud. Tenemos que conseguir que nuestro potencial sea mejor que el del rival", declaró en rueda de prensa.

Además, ve a sus futbolistas "en el mejor momento de la temporada". "Lo físico se ve superado por el aspecto psíquico y mental, y tenemos tanta motivación y tantas ganas de jugar este partido que tengo que pararlos en muchas ocasiones, porque los entrenamientos se juegan a una velocidad de vértigo. Yo veo al equipo en el mejor momento para afrontar este partido", dijo.

"Están todos perfectamente, con una motivación excepcional y extraordinaria. Tengo confianza y fe ciega en todos y en cada uno de ellos, no nos va a defraudar ninguno. Cuando se realizan los cambios no se hace por capricho, en nuestra reflexión valoramos muchas cosas. Una alineación nunca se hace por capricho, siempre está en nuestro planteamiento que sea muy razonada", continuó.

Respecto a la actuación de los suyos ante Italia, el preparador riojano cree que "todo es mejorable". "La idea va calando, y en conjunto estoy muy satisfecho del rendimiento del equipo, me sentí satisfecho. Hay que exigir, porque cada día me demuestran que se puede hacer mejor. Poco a poco vamos viendo lo que queremos ver, y mañana es el día de dar otro pasito hacia adelante. Nos va a exigir lo mejor que podamos dar", expuso.

Sobre la posibilidad de que la final se vaya a la prórroga, donde los balcánicos están curtidos por su experiencia en el Mundial de Catar, reconoció que les gustaría "terminar el partido dentro de los 90 minutos iniciales". "Cuando sucede, se te pasan muchas cosas por la cabeza: el físico marca mucho, pero sobre todo marca la pauta la cabeza. A veces, hay cosas que el cuerpo cree que no puede dar y en esas situaciones límites y vitales lo hace. Vamos a intentar no llegar a la prórroga, pero si llega estoy tranquilo. He visto al equipo muy fuerte y capaz de aguantar una prórroga y otro partido al día siguiente si hiciera falta", indicó.

También confirmó que han "trabajado los penaltis también". "Todo lo que se pueda controlar, hay que intentar mejorarlo, y en ese escenario hemos trabajado penaltis y diferentes situaciones que se pueden dar en un partido de estas características", manifestó.

Sin embargo, no espera que se repita el último escenario entre ambos equipos, con prórroga y resultado abultado (5-3). "El partido que le gusta al aficionado es un 8-7, para el entrenador seguro que no. A nosotros nos gusta tenerlo más controlado, menos loco. Intentaremos controlar siempre, llevar la iniciativa, sería el escenario ideal. Vamos a intentar ser inteligentes y maduros para ganar. El resultado no me preocupa, en una final seguramente sea lo que menos importa, pero vamos a jugar para ganar", aseveró.

El técnico de 'la Roja' aseguró que el madridista Luka Modric les pone "en alerta, pero no solo Modric". "Croacia tiene a otros muchos futbolistas de un nivel altísimo. Hay que estar más alerta, y vamos a intentar hacernos fuertes en nuestras fortalezas, potenciar todas las virtudes que tenemos, crecer un poquito más y, cuando nos toque sufrir, ser un equipo solidario e implicado en la defensa", señaló.

Por otra parte, De la Fuente restó importancia al hecho de jugar la quinta final como seleccionador. "Los que dan reconocimiento son los títulos, pero yo soy un romántico y creo que lo importante es el trabajo previo a la consecución de los títulos; el título es el barniz. Estoy muy contento de mi trabajo, de la posibilidad de jugar esta final. De todas las finales he salido satisfecho; jugar una final es un privilegio que tienen muy pocos, y cuando uno se deja todo no puede haber frustración. Queremos ganar este título, porque quiero que estos jugadores se lo ganen, porque España tiene que ganar el espacio que le corresponde", explicó.

"rodri es el mejor mediocentro del mundo"

Respecto al 'duelo' en el centro del campo entre Rodri Hernández y Luka Modric, aseguró que son "dos fueras de serie". "Ya dije que para mí Rodri es el mejor mediocentro del mundo, y Modric me parece un 'top' mundial por el rendimiento que está ofreciendo. Son dos de los mejores del mundo en sus posiciones, con absoluta seguridad", dijo.

Precisamente, el madrileño es el único jugador junto a Mikel Merino que ha jugado todos los partidos de De la Fuente como seleccionador. "Les conozco muy bien, sé que no fallan nunca. Conmigo siempre han tenido un comportamiento excepcional. Cuando he tenido que exigirles siempre han estado a la altura y han rendido por encima incluso de lo que les he pedido. Son dos valores seguros", expresó.

También alabó el "fenomenal" rendimiento que ofrecieron el jueves los laterales Jesús Navas y Jordi Alba, y valoró positivamente el trabajo de Robin Le Normand y Aymeric Laporte en el centro de la defensa. "Tenemos un grupo de jugadores muy equilibrado y versátil. Están ofreciendo lo que esperamos de ellos, son grandes futbolistas con un bagaje a nivel de clubes fantástico. Estoy especialmente contento con el debut de Le Normand, está haciendo una temporada extraordinaria", apuntó.

Además, reconoció que a Dani Olmo "le hace especial ilusión" jugar el choque por su pasado en el Dínamo de Zagreb y está "con una motivación tremenda", y aseguró que ha visto a Ansu Fati "integrado y feliz". "Le he visto alegre, recuperando sensaciones. En el campo le veo con ganas de demostrar que esas sensaciones del pasado las está recuperando, y ojalá sea mañana", afirmó.

"Estoy muy tranquilo con Rodrigo, con Morata y con Joselu. Como dicen en mi pueblo, es 'tirar a parao', voy a acertar seguro. Seguro que elegiremos a quien creamos que es correcto", añadió sobre los delanteros, indicando que ningún futbolista está pensando en su situación contractual con sus clubes. "Les veo centradísimos. Son unos días en los que tienen que hacer un pequeño esfuerzo, les veo concentradísimos. Son muy generosos y ponen en valor el significado del equipo", expuso.

También opinó del rendimiento de Gavi como mediapunta. "Gavi me gusta en casi todas las posiciones, difícilmente puedes encontrar un Gavi que no juegue bien en cualquiera de ellas. Luego, para gustos son los colores. Estoy muy contento de lo que hizo en el último partido y sé que va a ser todavía mejor su aportación en el futuro. Independientemente de la posición que ocupe, estoy seguro de que hará un grandísimo partido si le toca jugar", subrayó.

Sobre los futbolistas que se marcharán sin jugar ni un minuto, recalcó que "solo con la convivencia y el día a día se tienen que sentir muy importantes". "Son unos privilegiados. Tenemos un grupo excepcional y estamos pensando más en el equipo que en uno mismo. Si alguien se va sin haber participado es exactamente igual de campeón que el que haya jugado todos los partidos; a ese que ha jugado, seguramente el que le ha hecho bueno es el que no ha jugado, porque le ha exigido y le ha puesto en alerta", declaró.

Por último, el seleccionador español rechazó valorar una posible llegada del francés Kylian Mbappé al Real Madrid. "Con todo el cariño a Mbappé, no me preocupa nada. Me preocupa el partido de mañana. Lo que haga Mbappé u otro jugador... que sea muy feliz", concluyó.

Europa Press