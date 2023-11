El seleccionador nacional masculino de fútbol, Luis de la Fuente, aseguró que los duelos ante Chipre y Georgia son "importantes" de cara a seguir mejorando en todos los aspectos y demandó "dar sensación de equipo potente, sin medias tintas" este jueves ante el combinado chipriota frente al que irán "al límite" porque en juego hay "prestigio internacional".

"Trabajamos para ser cada día mejores, vamos paso a paso y ahora tenemos dos partidos importantes porque son dos pasos más para alcanzar mejores niveles de rendimiento y ser cada día más competitivos", expresó De la Fuente en la rueda de prensa previa al encuentro en Limassol.

El técnico riojano no olvida que la última visita a Chipre dejó la "mala noticia" de la recordada derrota que le costó el puesto a Javier Clemente. "En el fútbol nada es seguro, todos los partidos son complicados. Nuestro plan de partido es ir al límite de nuestras posibilidades", advirtió.

"Tenemos que olvidar el pasado y pensar en presente y futuro, dar la sensación de equipo potente que juega todos los partidos con la misma intensidad, no valen medias tintas. A nivel internacional se hacen partidos feos por no afrontarlos con la intensidad necesaria, pero no va a ser el caso este jueves", añadió el de Haro.

De la Fuente quiere "darle continuidad" a lo que han mostrado "hasta ahora" y ver que han "crecido un poco más porque siempre se puede mejorar". "Tenemos mucho margen de mejora y la disposición de los futbolistas es extraordinaria para que esto se produzca", recalcó.

El seleccionador advirtió que se juegan "prestigio internacional" e insistió en que le dan "mucha importancia" a estos dos últimos partidos ante Chipre y Georgia. "No queremos tener dudas, yo no las tengo respecto a los 25 porque no estoy regalando nada a nadie y quien alinee va a rendir al nivel que se exige por lo que representamos y habrá un equipo de total y absoluta garantía. No quiero quitarle importancia al partido, tiene mucha trascendencia de cara al futuro", aseveró, confirmando que todos sus jugadores, incluidos José Luis Gayá y Ferran Torres, que no entrenaron con el grupo en Madrid, están "disponibles".

Preguntado por si Lamine Yamal estaba preocupado por lo sucedido con Robert Lewandowski, que ante el Deportivo Alavés le abroncó y no le dio la mano en una jugada, resaltó que el extremo "está encantado, a gusto y a feliz" y que los dos protagonistas ya lo habían "aclarado". "Está 'tranquílisimo', el nivel que nos enseña cada día es lo que nos da tranquilidad", zanjó.

De la Fuente también pidió cautela respecto a las opciones de ganar la Eurocopa del año que viene. "Nos estamos preparando en las mejores condiciones para intentar pelear por ser campeones, esa es la exigencia que tiene España", replicó. "Estamos en disposición de pelear por ganar, hay algunas selecciones con el mismo nivel que la nuestra como Francia, Inglaterra, Alemania o Portugal, y luego siempre hay sorpresas y selecciones que compiten muy bien como Croacia en los Mundiales. La idea es tener la posibilidad para ganar, luego depende de pequeños detalles, pero creo que tenemos potencial para ello", detalló.

Finalmente, ante la lista para los Juegos Olímpicos de París del año que viene, dado que serán después de la EURO, recordó que "ahora es trabajo" de Santi Denia y que todavía "quedan muchos meses". "Los Juegos han sido la experiencia más bonita que he vivido y con las limitaciones que vivimos, no quiero pensar en unos con circunstancias normales. La ilusión de los jugadores fue excepcional y todos estaban ansiosos de estar en esa lista", manifestó.