De la Fuente: "Nos queda mucho para llegar al nivel de la España campeona"

"Nos queda mucho para llegar al nivel de la España campeona", señaló el seleccionador de la Roja Luis de la Fuente, este domingo en Düsseldorf en la víspera de jugar contra Albania en el cierre de la primera fase, con el pase a octavos y el primer puesto asegurados.

- Elogios de la prensa internacional -

"Vamos con la tranquilidad de saber que tenemos mucho margen de mejora, con la sensación de que algo bien se está haciendo, vemos que se cumplen etapas y objetivos. Pero lo que queremos es seguir siendo competitivos, ganar al rival e interpretar los escenarios en cada partido. Tenemos futbolistas para jugar en varios registros, nos da versatilidad y ser imprevisibles. Pero nos queda mucho para llegar al nivel de la España que fue campeona (Eurocopas 2008 y 2012, Mundial 2010), aunque tenemos optimismo y confianza".

- ¿Lo más importante ante Albania? -

"Nos jugamos muchísimo, prestigio y reconocimiento, seguir mejorando... Lo afrontaremos como los partidos anteriores, con un plan de juego con los que consideramos los mejores para este partido, pensando únicamente en ganar. Ya he hablado muy bien de Albania, la conocemos bien, aunque para el gran público será una sorpresa. Sabemos que será complicado".

- 'Mañana se puede mejorar' -

"Podemos mejorar en todo, es una máxima para cada día. Hay un margen de mejora enorme, eso nos hace ser muy optimistas. Cuando acabamos los entrenamientos dirigimos un mensaje a los jugadores, les damos las gracias por su implicación, pero añadimos que mañana esto se puede mejorar. Este es nuestro consejo, nuestra línea de trabajo: Esto se puede mejorar".

- Lamine, la sensación de la Euro -

"Le conocíamos desde hace mucho tiempo, bueno tampoco tanto, dada la edad que tiene (16 años)... Pero te sorprende cada día, tiene un crecimiento que no es natural, lo que le hace más grande es su normalidad, su humanidad y su humildad. Tiene que entender que está en proceso formativo, con naturalidad, y nosotros lo intentamos cuidar mucho. Pero cuidado; cuando estás en la cresta de la ola todo el mundo está en la tabla, pero cuando te caigas, ¿quién te echa una mano?".

- Jugadores preocupados por su futuro -

"Sinceramente no me preocupa, son grandísimos profesionales, solo demuestran cohesión, implicación y concentración con la selección. Son buenas personas, muy buena gente, además de los mejores profesionales, mientras estén aquí solo van a pensar en la selección".

- Los rivales por el título -

"No se ha visto la cara real de muchas selecciones. Conocemos el potencial de algunas que se han puesto a un ritmo competitivo importante rápido, pero hay otras, que a todos nos gusta llamar favoritas, que todavía no han puesto en marcha la maquinaria. A partido único no hay margen de maniobra, a partir de octavos veremos el verdadero potencial de todas".

Pm/iga

AFP