El seleccionador español de fútbol masculino, Luis de la Fuente, comentó este miércoles que los jugadores que tiene ahora a su cargo son "más fuertes" y constituyen un "mejor equipo" que cuando perdieron el pasado 28 de marzo frente a Escocia, reencontrándose ambas selecciones en la fase clasificatoria para la Eurocopa de 2024.

"El equipo me transmite confianza, tranquilidad, seguridad, saber lo que tenemos entre manos, responsabilidad, profesionalidad... Con eso, creo que tenemos mucho. Además a eso si le sumamos todo el talento y la calidad que tienen estos futbolistas, pues a mí y a ellos les deja muy tranquilo. Respecto a Escocia, pues por supuesto que sacamos conclusiones", dijo De la Fuente en una rueda de prensa desde Sevilla.

"La conclusión más importante es que nosotros somos más fuertes de lo que éramos entonces y mejor equipo de lo que éramos entonces. Y las prestaciones que ofrecimos entonces ahora las estamos ofreciendo mejores y de mejor manera. Ahora hay que jugar al fútbol y demostrarlo", apostilló al respecto.

De la Fuente abogó por afrontar "con total entereza" el partido ante los escoceses de este jueves (20:45 horas) en el Estadio de La Cartuja, correspondiente a la jornada 7 dentro del Grupo A. "La sola posibilidad de dejar sentenciada esta clasificación creo que ya demuestra la importancia de estos encuentros", argumentó.

"Desde que terminamos la concentración de septiembre ya éramos conscientes de la importancia de estos dos partidos; y del partido de mañana, que es decisivo o muy importante casi. Diríamos que para nosotros nos abre casi casi las puertas de la clasificación", insistió De la Fuente.

El técnico de la 'Roja' auguró "un partido muy duro" en La Cartuja. "Respetamos muchísimo a la selección de Escocia. Es un rival muy potente, lo está demostrando con los resultados, con la clasificación que está teniendo y sabemos que nos va a exigir", dijo. "Hay que dar la mejor versión nuestra y estar al máximo nivel para ganar a una selección de un nivel muy alto", avisó De la Fuente.

"No lo veo como una revancha. Estamos en la obligación de pelear por ganar, por responsabilidad como profesionales y porque representamos a todo un país. No es revancha, es un partido de fútbol más; muy importante, pero un partido", indicó. "Escocia sigue creciendo y mejorando porque tiene muy buenos futbolistas. Creo que vamos a encontrar mañana también a una Escocia mejorada, seguro que sí", advirtió.

"Hemos demostrado que tenemos un potencial ofensivo muy importante, pero los partidos se ganan en las áreas. Ya sé que parece una frase de Perogrullo, y es así. Tanto en fase defensiva como en fase ofensiva, queremos ser muy fuertes en nuestra área, dar pocas opciones al rival. Porque a veces no tienes que generar muchas ocasiones para ganar un partido, con una te vale si la eres capaz de materializar, pero ser también muy fuertes en la fase ofensiva en el aire rival", explicó.

"Queremos buscar equilibrio y en ese equilibrio estaremos más cerca de conseguir la victoria, pero siempre y cuando podamos ser nosotros mismos y tener ese nivel que hemos ido demostrando estas semanas. Pero hay que mejorarlo todavía más", recalcó De la Fuente, preguntado por varios nombres concretos de su convocatoria.

En este sentido, el primero en mencionarse fue Bryan Zaragoza. "Está encantado, está feliz. Se le nota que ha tenido una rapidísima integración en el grupo, eso se lo ha facilitado su carácter y nosotros estamos muy contentos, no solo en el plano humano, sino que futbolísticamente ha interpretado muy bien los conceptos que le hemos transmitido, lo que queremos pedirle", admitió De la Fuente.

"Hay una cosa que me dejó muy tranquilo. Le dije: 'Bryan, es una oportunidad muy bonita. Nadie te ha regalado nada, te lo has ganado tú con tu rendimiento, ¿cómo lo ves?' Y me dice: 'Míster, no voy a cambiar, voy a seguir siendo el que soy en el campo y fuera". Y yo le he dicho: 'Pues adelante, no cambies porque por eso estás aquí'", relató.

"Es verdad que ya le estábamos siguiendo, pero no vamos a dar la espalda a la realidad. Se produce una serie de circunstancias en el fútbol, de bajas que obligan a sustituir esas posiciones. Y nadie mejor en ese momento, que venía además de un gran partido contra el FC Barcelona, de un jugador que insisto estaba en nuestro control y por supuesto en nuestro seguimiento. Y pensamos que era el mejor jugador para este momento", resumió sobre el joven delantero del Granada CF.

De la Fuente también habló sobre el atacante culé Lamine Yamal. "Es verdad que tenía una lesión, pero hay unos protocolos de hace mucho tiempo en la selección que exige a los jugadores venir a ser revisados. Pero lejos de esto, lo más importante es que yo quería hablar con él y quería verlo", señaló. Quería transmitirle tranquilidad, confianza, es un chico de 16 años y entiendo que nadie mejor que su entrenador en este caso para decirle: 'Estate tranquilo, recupérate bien, tienes todo nuestro apoyo y vas a recuperarte muy pronto porque queremos tenerte de nuevo pronto con nosotros'", agregó el seleccionador.

Al respecto del madridista Brahim Díaz, apuntó que "es un jugador seleccionable con España, total y absolutamente". "De hecho ha estado conmigo sub-18, sub-19 y sub-21. Y es un buen jugador. Como siempre digo, todos los buenos jugadores tienen la oportunidad y la posibilidad de estar con nosotros; tiene las puertas abiertas y a mí no me ha dicho nadie nada de que él piense lo contrario", precisó De la Fuente. "Hasta donde yo sé, quiere jugar con España", subrayó.

Otro nombre en la palestra fue el de Ansu Fati. "Con nosotros se siente muy feliz. Se siente liberado de muchas buenas situaciones de fútbol y con nosotros está muy cómodo. Yo le he visto feliz y contento. Entrena que da gusto verlo y aquí sabe que tiene el cariño y el apoyo total e incondicional en su juego y en sus condiciones", afirmó. "Confío ciegamente en él", remarcó el entrenador de la 'Roja'.

"Jesús Navas, para mí, es de los mejores jugadores del mundo en su puesto. Ofrece un rendimiento ahora excepcional. Y luego hay una cosa que seguramente os lo dirán si preguntáis a sus entrenadores, y es que hay que verlo entrenar. Es que entrena con una actividad, con una entereza, con una seguridad, con una calidad... que quita toda duda, pero no duda, es que además también diría otro tema más, yo creo que Jesús tiene cuerda para rato", valoró sobre el veterano sevillista.

"Aporta enseñanza y aporta valores muy importantes a este grupo, tal y como yo lo entiendo, para que en el futuro seamos mejor grupo y mejor equipo. Dado eso y dicho el buen rendimiento que ofrece en el campo, más luego todo lo que hace fuera de él, pues no tengo ninguna duda con Jesús", aseguró antes de analizar cómo ve a Álvaro Morata.

"Morata es un ejemplo en muchas cosas, como en los otros capitanes que tenemos. Somos unos afortunados de tener este grupo humano con el que contamos. Morata es un ejemplo para todos para los más jóvenes y los veteranos. Y todos entendemos que tiene un estatus dentro del grupo y, por supuesto, a nivel futbolístico mundial, pues muy alto. El respeto es máximo y la enseñanza que él da cada día a todos los componentes del equipo es muy buena", concluyó De la Fuente.