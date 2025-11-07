De la Fuente y la gestión de Lamine Yamal: "Acompañarle y ayudarle"

¿Está Lamine Yamal en un momento delicado?, preguntaron al seleccionador español Luis de la Fuente este viernes en rueda de prensa y el veterano entrenador ofreció su diagnóstico: "Es un proceso natural, tiene 18 años, tenemos que acompañarle y ayudarle en esa formación".

Estrenar la mayoría de edad convertido en una estrella planetaria no está siendo sencillo de digerir para el prodigio del Barcelona.

A los problemas en el pubis que arrastra desde la primera concentración internacional de la temporada, en septiembre, se unen las críticas que recibe por exponer su vida privada y por unas declaraciones que hizo antes de la derrota 2-1 ante el Real Madrid el 26 de octubre.

"Proceso de madurez"

"Tiene 18 años... Cualquier jugador está en proceso de formación y de madurez en el plano humano y futbolístico", insistió De la Fuente.

"Su club tendrá más oportunidades de enseñarle y de estar con él. Y con la selección, exactamente igual. ¿Fases difíciles? Sois vosotros (los periodistas) los que le vais a hacer hincar el diente, es normal, sé de qué va esto", añadió sonriente el técnico de 64 años.

Yamal recuperó sensaciones esta semana con una gran actuación y un gol en el empate 3-3 del Barcelona en la cancha del Brujas en la Liga de Campeones.

"Creo que está en perfectas condiciones. Su entrenador dijo que estaba apto para jugar al fútbol, está recuperando su nivel y lo celebramos. Estará aquí el tiempo que consideremos oportuno. Nos jugamos muchísimo y queremos tener a los mejores jugadores con nosotros", continuó el seleccionador.

Diez días antes, frente al Real Madrid, vivió una tarde complicada en el Santiago Bernabéu, sin frescura física y pasando de puntillas en uno de los grandes partidos de la temporada.

"Algunos días nota alguna molestia y dolor", dijo tras el duelo su técnico Hansi Flick sobre la pubalgia.

El extremo cerró aquella tarde aciaga ante el Real Madrid con un enfrentamiento verbal con Dani Carvajal, que le recriminó hablar demasiado.

El ambiente se había calentado después de que Yamal declarara en una emisión del 'influencer' Ibai Llanos que sus adversarios blancos "roban, se quejan...".

Le preguntaron a De la Fuente si tratará este tema en el equipo nacional, en una concentración en la que no estará Carvajal por lesión.

"Con total naturalidad. Aquí hablamos de muchas cosas y tenemos una gran fortuna de dirigir a estos futbolistas. Es muy fácil convivir con ellos. Aquí conformamos una gran familia y no tenemos ningún problema", dijo.

Segundo clasificado en el Balón de Oro, el 10 del Barcelona vuelve a una Roja de la que se cayó en los partidos de octubre a última hora por las molestias en el pubis.

Sin Pedri, Rodri y Nico Williams

España jugará el sábado 15 de noviembre contra Georgia en Tiflis y frente a Turquía en Sevilla el martes 18.

La campeona de Europa lidera el grupo E de la clasificación europea con 12 puntos, tres más que Turquía y con la diferencia de goles a favor (ganó 6-0 en la ida), por lo que tiene el pase directo -primera de grupo- muy cerca.

No está en la lista el mediapunta del Barcelona Pedri, de baja varias semanas por una rotura del bíceps femoral de la pierna izquierda.

Otros jugadores importantes de baja por lesión son el Balón de Oro 2024 Rodri, el extremo del Athletic Nico Williams y el central del Atlético Robin Le Normand.

Por decisión técnica se queda fuera por segunda vez consecutiva el delantero del Como Álvaro Morata, capitán de la selección española en los últimos años.

"Toda excepción confirma la regla. Aquí hago la excepción de hablar de Álvaro. Sigue teniendo la misma importancia para nosotros, es un jugador de futuro. Es muy importante para nosotros y lo será. No sucede nada, Álvaro entiende la situación", dijo De la Fuente sin explicar las razones de su ausencia.

