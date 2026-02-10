De la guerra al ring: el boxeo como terapia para las niñas y adolescentes de Gaza

En un ring improvisado entre las tiendas de un campamento de desplazados del sur de la Franja de Gaza, un grupo de niñas y adolescentes golpea con fuerza a su oponente, siguiendo las instrucciones de un entrenador.

Osama Ayub tenía un club de boxeo en Ciudad de Gaza, en el norte del territorio palestino, que quedó destruido, al igual que su casa, durante la guerra entre Israel y el movimiento islamista Hamás. Ahora está refugiado en Jan Yunis, en el sur, y decidió poner sus habilidades deportivas al servicio de los desplazados, que se hacinan por decenas de miles en refugios improvisados.

"Decidimos trabajar dentro del campamento", cuenta el entrenador, con la esperanza de que el aprendizaje del boxeo ayude a las jóvenes a liberarse del trauma de la guerra.

En el ring, instalado sobre la arena, las deportistas se enfrentan entre ellas, alentadas por sus compañeras, y otras entrenan con un saco de boxeo.

"Las jóvenes se vieron afectadas por la guerra y los bombardeos. Algunas perdieron a su familia o a seres queridos. Sienten dolor y quieren liberarlo. Encontraron en el boxeo una forma de expresar sus emociones", subraya.

"Sus familias vienen a verlas, se sienten felices y las animan", destaca.

Tres veces por semana, los sábados, lunes y miércoles, Ayub dirige estos entrenamientos gratuitos destinados a 45 boxeadoras de entre 8 y 19 años.

Ghazal Raduane, de 14 años, una de ellas, espera convertirse en campeona.

"Practico boxeo para desarrollar mi personalidad, liberar mi energía reprimida y convertirme en campeona enfrentándome a campeonas del mundo en otros países, haciendo ondear la bandera palestina por todo el planeta", asegura.

En el territorio en ruinas, donde escasean los materiales de construcción, Ayub tuvo que improvisar para crear su pequeña instalación.

"Trajimos madera y construimos un ring de boxeo cuadrado, pero no hay colchonetas ni medidas de seguridad", explica, pidiendo a la comunidad internacional que apoye a las boxeadoras y las ayude a entrenar en el extranjero "para reforzar su confianza y ofrecerles apoyo psicológico".

Rimas, otra joven boxeadora de 16 años, cuenta cómo ella y sus compañeras continúan "practicando boxeo a pesar de la guerra, los bombardeos y la destrucción".

"Lanzo al mundo un mensaje: 'Nosotras, las chicas que boxeamos, esperamos su apoyo. Necesitamos guantes y zapatos. Entrenamos sobre la arena y necesitamos colchonetas y sacos de boxeo", clama.