De la informática a la canonización: la vida extraordinaria de Carlo Acutis

CIUDAD DEL VATICANO (AP) — Un prodigio de la informática de 15 años, Carlo Acutis, fue declarado el primer santo milenial el domingo. Acutis, quien murió en 2006 tras un caso agudo de leucemia, ha sido apodado “El Influencer de Dios” debido a su hábil uso de la tecnología de la información para difundir la fe católica. Fue la primera ceremonia de canonización del papa León XIV.

Una vida ordinaria que se volvió extraordinaria

Acutis nació el 3 de mayo de 1991 en Londres en una familia adinerada, pero no particularmente observante de la fe católica. Sus padres Antonia Salzano y Andrea Acutis, se mudaron a Londres desde Italia en 1988 cuando su padre fue nombrado ejecutivo de finanzas corporativas en la firma financiera Lazard Brothers & Co. Ltd.

La familia regresó a Milán poco después de que nació el joven Carlo. La madre dijo que su hijo tuvo una infancia normal y feliz, aunque cada vez más mostró su fervor religioso, gracias particularmente a la influencia de su niñera, quien era polaca y católica.

“Tuvo una vida ordinaria, como todos nosotros, pero una vida ordinaria que se volvió extraordinaria”, dijo Salzano.

Un “Pequeño Buda” que insiste en la oración diaria

Acutis era un niño obediente que insistía en asistir a misa diariamente desde joven. Su madre lo llamaba “Pequeño Buda” debido a su comportamiento calmado y alegre.

Insistió en tener la Primera Comunión, uno de los principales sacramentos de la Iglesia católica, a la temprana edad de 7 años. Rezaba antes y después de la misa ante la Eucaristía, una práctica conocida como adoración eucarística.

Un prodigio de la informática que difundió la fe

Aunque disfrutaba de pasatiempos habituales para su edad —senderismo, videojuegos, fútbol y bromear con amigos—, Acutis también enseñaba catecismo en una parroquia local y realizaba actividades de ayuda a las personas sin hogar.

Su padre ha dicho que Carlo estaba particularmente interesado en la informática y devoraba libros de nivel universitario sobre programación incluso de joven. Uno de sus principales legados tecnológicos es un sitio web que documenta más de 100 llamados milagros eucarísticos reconocidos por la Iglesia, un proyecto que completó en un momento en que tales sitios eran dominio de profesionales.

Una gripe que se convierte en leucemia

En octubre de 2006, a los 15 años, Acutis se enfermó con lo que sus padres pensaron al principio que era solo un caso de gripe. Fue hospitalizado y rápidamente diagnosticado con leucemia aguda y agresiva. En cuestión de días, falleció.

Su funeral se celebró en Milán, pero fue sepultado en Asís, donde la familia solía vacacionar. La ciudad en la cima de la colina ya era un importante destino de peregrinación debido a sus vínculos con San Francisco de Asís.

La presencia de Acutis ha atraído a millones.

Su tumba con frente de vidrio refuerza a los espectadores la ordinariez de la vida de Acutis: lleva jeans, zapatillas Nike y una sudadera.

Un camino rápido hacia la santidad

Hasta el pontificado de San Juan Pablo II, los candidatos a la santidad regularmente tenían que esperar décadas, si no siglos, para ser canonizados, mucho después de que un “culto de santidad” hubiera crecido a su alrededor. Este auge de devoción de los fieles ordinarios señalaba a la Iglesia que había una convicción popular de la santidad de alguien, lo que luego desencadenaría una investigación oficial de la Iglesia sobre la vida de la persona, el primer paso en el proceso de santidad.

En el caso de Acutis, la dinámica fue aparentemente al revés: la investigación de la Iglesia sobre las virtudes de Acutis comenzó en Milán en 2013, a petición de algunos familiares, amigos y sacerdotes, justo después del período de espera obligatorio de cinco años tras la muerte de alguien.

Luego, pareció como si el proceso en sí mismo creara el “culto de santidad” alrededor de Acutis. La campaña para hacerlo santo se volvió viral en las redes sociales, reforzando su popularidad. No hay duda de que la Iglesia vio en Acutis un modelo a seguir con el que los jóvenes pueden identificarse en la era digital.

Acutis fue nombrado “venerable” en 2018. Luego fue declarado “beato” en 2020 después de que la oficina de creación de santos del Vaticano declaró que un niño en Brasil que se recuperó de una deformación pancreática era “científicamente inexplicable” y un milagro atribuido a la intercesión de Acutis.

El año pasado, la Iglesia allanó su camino hacia la santidad al declarar un segundo milagro: la curación completa de una estudiante costarricense en Italia de un trauma craneal grave en un accidente de bicicleta después de que su madre rezó ante la tumba de Acutis.

Otro italiano que murió joven también fue canonizado

Acutis fue canonizado junto con otro italiano popular que murió joven, Pier Giorgio Frassati.

Frassati, que vivió de 1901 a 1925, nació en una prominente familia de Turín, su padre fundó el periódico La Stampa. Pero se dedicó a servir a los pobres y realizar actos de caridad mientras difundía su fe entre sus amigos. Un ferviente antifascista, Frassati murió a los 24 años de polio.

Frassati tiene una conexión especial con el papa León XIV. Después de la Primera Guerra Mundial, se unió al Partido Popular Italiano, un partido político de inspiración católica que promovía las enseñanzas sociales de la Iglesia basadas en los principios de la encíclica más famosa del papa León XIII, Rerum Novarum.

El texto abordaba los derechos de los trabajadores y el capitalismo en los inicios de la revolución industrial.

León XIV, antes cardenal Robert Prevost, ha señalado a su tocayo y la encíclica como una inspiración que impulsa su propio pontificado, señalando los paralelismos de las preocupaciones sobre los derechos fundamentales en la era de la inteligencia artificial y la revolución tecnológica.

Frassati fue beatificado en 1990 por San Juan Pablo II.

____

La cobertura de religión de The Associated Press recibe apoyo a través de la colaboración de AP con The Conversation US, con financiamiento de Lilly Endowment Inc. La AP es la única responsable de este contenido.

____

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.