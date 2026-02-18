de la redacción de la AFP del 18 de febrero de 2026

Redifusión de reportajes, enfoques y artículos exclusivos publicados durante la semana y considerados especialmente interesantes y originales.

VORÓNEZH, Rusia:

Cómo los drones cambiaron una ciudad rusa en cuatro años de guerra

Antes de partir al frente en Ucrania, Shaman presenta en un centro comercial de Vorónezh un dron, uno de los artefactos omnipresentes en el campo de batalla que ha cambiado el día a día de esta ciudad rusa.

Por Guillaume DECAMME

(Rusia Ucrania política fuerzas-armadas conflicto defensa, Reportaje, 800 palabras)

FOTOS, VIDEO

LA HABANA:

Triciclos eléctricos y bicitaxis, la alternativa ante la crisis de combustible en Cuba

La crisis de combustible que se agudiza en Cuba no le dejó a Eduardo Romano otra "alternativa" que vender su viejo automóvil de los años 1950 para comprarse un triciclo eléctrico y seguir trabajando de taxista.

Por Lisandra COTS

(Cuba política transporte diesel, Reportaje, 600 palabras)

FOTOS, VIDEO

BUENOS AIRES:

Empleo textil argentino, víctima colateral de apertura importadora de Milei

En una fábrica de ropa en Buenos Aires, decenas de trabajadores observan preocupados cómo las cajas con prendas importadas ganan terreno frente a máquinas de coser apagadas, postal de la crisis de la industria textil argentina ante las políticas de apertura comercial del gobierno de Javier Milei.

Por Tomás VIOLA

(Argentina economía industria trabajo, Reportaje, 700 palabras)

FOTOS, VIDEO