de la redacción de la AFP del 21 de enero de 2026

LA FORTALEZA, Colombia:

Esperanza en pausa: venezolanos que malviven en Colombia postergan su regreso a casa

Huyeron del hambre y la angustia en Venezuela, y encontraron pobreza en una Colombia desangrada por el conflicto armado. Los Petit Martínez viven con lo mínimo en un barrio a unos pasos del país que añoran, pero para ellos más lejano que nunca.

Por Paula BUSTAMANTE

EL ROSARIO, El Salvador:

Los hijos de detenidos, víctimas invisibles de la guerra antipandillas en El Salvador

Los polluelos pían ansiosos cuando Jade llega para alimentarlos. Desde que su padre fue detenido en la guerra antipandillas de El Salvador, debe trabajar en la granja de su abuela y aguantar que sus compañeros de escuela le digan que su "papi" es un criminal.

HERAT, Afganistán:

En Afganistán, un hospital es la última esperanza para madres de niños con desnutrición

"Nadie puede imaginar lo que estoy pasando": en una sala de cuidados intensivos, Najiba, de 24 años, vigila sin descanso a su bebé Artiya, uno de los cerca de cuatro millones de niños en riesgo de morir de desnutrición este año en Afganistán.

Por Qubad WALI e Isabelle WESSELINGH

