De la televisión a la era digital, Milán-Cortina es testigo de la transformación de los medios

Por Amy Tennery

MILÁN, 4 feb (Reuters) - Las relajadas normas del Comité Olímpico Internacional (COI) en materia de redes sociales han propiciado una nueva edad de oro para los deportistas "influencers" antes ⁠de los Juegos de Milán-Cortina, donde las delegaciones ⁠y los competidores se disputarán la atención de la próxima generación de aficionados.

Cortina d'Ampezzo marcó el inicio de una revolución televisiva la última vez que los Juegos llegaron a la ciudad, en 1956, al convertirse en ⁠los primeros Juegos ‌Olímpicos televisados para ​una audiencia multinacional.

Siete décadas después, los vídeos cortos en plataformas como TikTok, Instagram y YouTube son los reyes en la ​Reina de los Dolomitas para captar a la codiciada audiencia de la Generación Z.

"No se van a sentar frente al ‌televisor todas las noches y encender la NBC como solía hacer mi ‌generación", afirma Andrea Geurin, profesora clínica del Instituto Tisch para ​el Deporte Global de la Universidad de Nueva York. "Se ha fragmentado mucho, por lo que organizaciones deportivas como el COI o el USOPC (Comité Olímpico y Paralímpico Estadounidense) tienen que ser capaces de llegar a los aficionados por muchas vías diferentes".

El COI lo facilitó al levantar las restricciones sobre lo que los atletas podían publicar en las redes sociales antes de los Juegos Olímpicos de Verano de 2024 en París, permitiendo las grabaciones de audio y vídeo desde la villa olímpica, las sedes de competición y las zonas de entrenamiento.

"Esto abrió completamente la oportunidad para que los atletas finalmente contaran su historia ⁠con sus propias palabras de una manera que nunca antes se había hecho", dijo Ramsey Baker, vicepresidente de Aggregate Sports y exdirector ejecutivo de Patinaje Artístico de EEUU.

"Los ​atletas pudieron invitar a sus seguidores más cercanos a conocer cómo era su día a día como olímpicos".

El programa "Team USA Creators" para los Juegos de París contó con 20 creadores de redes sociales que generaron aproximadamente 100 millones de visitas publicando contenido en colaboración con el USOPC.

El USOPC vuelve a poner en marcha el programa este año, con atletas como la estrella de rugby Ilona Maher y la medallista de oro en gimnasia Laurie Hernández, que se unen a celebridades de las redes sociales como Owen Han, que tiene 4,5 ⁠millones de seguidores en TikTok, para crear contenido para el equipo de EEUU.

"Las colaboraciones con creadores se han convertido en una de nuestras tácticas ​de mercadotecnia preferidas, especialmente cuando se trata de llegar a nuevos y más jóvenes aficionados del Equipo de EEUU", dijo George Fiddler, director de marketing integrado y de atletas del USOPC.

Uno de esos creadores, el gimnasta olímpico estadounidense Frederick Richard, afirmó que su número de seguidores casi se duplicó en Instagram y TikTok ‍durante la semana posterior a su medalla de bronce en los Juegos de París.

Richard dijo a Reuters que se encontraba en una posición única para colaborar con los atletas en Milán-Cortina, ya que comprendía perfectamente cómo navegar por las complejas reglas de las redes sociales junto con la presión de la competición.

Aunque el COI ha relajado sus restricciones en las redes sociales, no permite vídeos de la competición, vídeos en directo ni vídeos de más de ​dos minutos por publicación.

"Me siento muy cómodo en este mundo, lo entiendo y comprendo muy bien su perspectiva (la de los atletas) porque soy uno de ellos", dijo Richard, que ha acumulado más de 40 millones de "me gusta" en TikTok.

"Mi trabajo consiste en intentar ayudar a que se les preste atención sin que ellos tengan que ‍hacer ese trabajo". (Información de Amy Tennery en Nueva York; edición de Ken Ferris; editado en español por Patrycja Dobrowolska)