De Ligt: "Estoy muy feliz en la Juve, nadie del Barça me ha contactado"

El jugador de la Juventus Matthijs de Ligt dijo este sábado que no ha tenido contacto con el FC Barcelona y que está "muy feliz" en Turín, donde se siente "como un pez en el agua" y tiene contrato hasta 2024.

El defensa neerlandés de 21 años, que comenzaba a estar en la órbita del Barça, ha negado este sábado cualquier contacto con los culés y destacó que seguirá en la Juventus pese a la temporada difícil que ha vivido, con el positivo por coronavirus incluido.

"Estoy muy feliz en la Juve. Me siento como un pez en el agua", indico De Ligt en declaraciones a la ESPN de su país. "A pesar de que el rendimiento del equipo no ha sido tan bueno, me siento bien en el campo y apreciado. ¿Querrían dejarme ir? Hay muchos clubes que tienen problemas de dinero, pero deberías preguntarle al club", añadió.

Preguntado sobre si el Barça podría ser su próximo club, el ex jugador del Ajax respondió: "No lo sé". "Eso no tiene sentido ahora. No es importante para mí. Nadie me ha contactado", sentenció el jugador internacional con Países Bajos, que llegó a la Juve por 88,5 millones de euros procedente del Ajax.

En otras cuestiones, De Ligt dijo en la misma entrevista que había optado por no recibir la vacuna COVID-19 porque quiere estar "a cargo" de su cuerpo. Horas después corrigió su postura en las redes sociales y afirmó que sí se pondrá la vacuna.

"En mi reciente entrevista, no fui claro con mi respuesta. Para despejar cualquier duda: estoy absolutamente a favor de la vacuna COVID-19 y la tomaré lo antes posible", indicó De Ligt.

