De los burros rojos a las obras vibrantes: el colorido viaje del pintor daltónico Fernando Dávila

DORAL, Florida, EE.UU. (AP) — Cuando Fernando Dávila tenía 8 años de edad reprobó una clase de dibujo en su natal Colombia porque pintaba burros de color rojo.

Había una razón: es daltónico.

Ahora, a sus 72 años, Dávila es un respetado artista que ha exhibido sus vibrantes pinturas en Sudamérica, Europa y Estados Unidos.

“Tengo el trabajo más maravilloso del mundo, que es pintar cada mañana”, señaló Dávila desde su estudio en un suburbio de Miami. “Mezclar colores. Tener alegría para compartir con el mundo, esa es realmente mi pasión”.

Comenzó pintando únicamente en blanco y negro hasta que tuvo alrededor de 30 años debido a su daltonismo, una condición congénita que le dificulta distinguir ciertos colores, particularmente el rojo y el verde. No hay cura para esta condición, que en el caso de Dávila también lo lleva a confundir los colores rosa, violeta, turquesa y verde-amarillo.

Dávila empezó a pintar a color a mediados de la década de 1980 gracias a la ayuda de unas gafas desarrolladas por un oftalmólogo en Nueva York, donde Dávila vivía en ese momento. Un lente es transparente y el otro está teñido de rojo, y le ayudan a distinguir tonalidades contrastantes que solía confundir. Con la ayuda de sus gafas, puede ver casi dos tercios de los colores, en comparación del 40% de los colores sin ellas.

Dávila señaló que su condición es como tener una caja de chocolates pero sólo ser capaz de comer una variedad de ellos. Afirma que una de las cosas que más desea es poder ver cada color.

“Es algo que extraño en mi vida, que si alguien dice, ‘Mira esta flor’, que es de un rosa brillante, quiero hacerlo”, expresó. “Es algo que siento con tanta pasión en mi corazón. Puedo sentir la vibración del color”.

El daltonismo es hereditario en su familia. Uno de sus abuelos y algunos tíos abuelos sólo veían en blanco y negro, mientras que su madre y sus tres hermanas también eran daltónicas, a pesar de que la condición es más rara en mujeres. Sus dos hermanos también tienen problemas para distinguir ciertos colores.

Dávila ha desarrollado su carrera en Colombia, Nueva York y Florida. Fue galardonado por el Congreso de Colombia con la “Orden de la Democracia” en 1999 por su contribución a las artes. También ha publicado dos libros de tapa dura y muchos catálogos sobre sus pinturas, las cuales han aparecido en subastas importantes, incluidas en Christie’s y Sotheby’s.

Sus pinturas incluyen imágenes románticas de hombres y mujeres abrazándose, así como paisajes, utilizando a menudo el color azul como base.

“Creo que el color es una de las cosas más importantes en la vida”, manifestó. “Y especialmente para mí”.

___

Mike Schneider en Orlando, Florida contribuyó con este despacho.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.