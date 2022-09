De los Sex Pistols a los Simpsons, Isabel II en la cultura popular

Desde el grupo punk Sex Pistols hasta la serie de animación Los Simpson, pasando por Netflix y las películas de James Bond, la inconfundible imagen de la reina Isabel II fue utilizada en la cultura popular durante todo su reinado.

Algunos lo hicieron con cariño, otros no, pero la omnipresencia de la monarca en el arte, la música y el cine subrayó su lugar en el imaginario popular.

- God Save The Queen -

La portada del single de Sex Pistols de 1977 "God Save The Queen", con el rostro de la joven reina, cuyos ojos y boca estaban ocultos por los nombres del grupo y su exitosa canción, es una de las imágenes más conocidas del movimiento punk... pero también de Isabel II.

Su autor, el artista británico Jamie Reid, también creó una versión en que la cara de la monarca tenía un imperdible en el labio y esvásticas en lugar de pupilas.

Se han escrito muchas otras canciones sobre la reina, como "Elizabeth My Dear" (1989) del grupo de rock alternativo The Stone Roses. En esta canción, afirman que "no descansarán hasta que ella pierda su trono".

En 2005, el grupo británico de música electrónica Basement Jaxx presentó a una monarca salvaje que salía de noche por Londres, visitaba un club de striptease e incluso llegaba a las manos en el vídeo "You Do Not Know Me".

- retratos -

Isabel II posó para más de 175 retratos durante su reinado. Artistas como Cecil Beaton, Lucien Freud y Annie Leibovitz la han retratado con sus mejores galas, en el trabajo o con su familia.

Pero los más famosos son, sin duda, los realizados por el rey del "pop art", el estadounidense Andy Warhol, en 1985, como parte de una serie sobre las reinas del momento.

El artista utilizó una fotografía oficial que personalizó, como también hizo con Marilyn Monroe.

- Cine y televisión -

Inconfundible con su sofisticado acento inglés y sus trajes de vivos colores, la reina ha sido personaje de dibujos animados, además de aparecer en programas de televisión y películas.

Apareció varias veces en la serie estadounidense "Los Simpson", sobre todo en un episodio en el que el protagonista, Homer, estrella su carruaje contra el Palacio de Buckingham.

En los dibujos animados infantiles "Peppa Pig", la monarca salta en los charcos de barro. También aparece en las películas "Los Minions" (2015), "Austin Powers en Goldmember" (2002) o "Agárralo como puedas" (The Naked Gun, 1989), donde la interpretó Jeanette Charles, su más famosa doble británica.

Aunque la soberana rara vez concedió entrevistas, su vida ha sido retratada en películas, obras de teatro y programas televisivos.

En "El discurso del rey" (2010), película ganadora de un Oscar sobre la lucha de su padre el rey Jorge VI por superar la tartamudez, se la ve como una niña, mientras que en "La reina" (2006), Isabel II se enfrenta a la ira de sus súbditos tras la muerte en 1997 de su nuera, la princesa Diana.

Pero fue la exitosa serie de Netflix "The Crown" la que retrató con más detalle la vida de la reina y su relación con su marido Felipe, con disputas matrimoniales, escándalos y crisis políticas.

- Interpretándose a sí misma -

Tras ver su imagen utilizada durante años, la propia reina tomó el protagonismo en 2012 cuando participó en un vídeo humorístico para la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Londres.

En él apareció rodeada de sus queridos perros corgis en el Palacio de Buckingham, donde recibía a James Bond, interpretado por Daniel Craig.

"Buenas tardes, señor Bond", le dice ella, antes de que la pareja simule subir a un helicóptero, sobrevolar Londres y, finalmente, saltar en paracaídas sobre el estadio olímpico.

En 2016, Isabel II también apareció respondiendo al príncipe Enrique en un vídeo que contaba asimismo con el expresidente estadounidense Barack Obama para promocionar los Juegos Invictus, un evento internacional similar a los juegos paralímpicos creado por el nieto de la monarca para los soldados heridos.

Y con motivo de su Jubileo de Platino en junio de este año apareció, a sus 96 años, en un vídeo tomando el té con el oso Paddington, en que con una pícara sonrisa reconocía llevar un sándwich de mermelada en su inseparable bolso.

Golpeando con sus cucharillas de plata las tazas de porcelana al ritmo de "We Will Rock You", la monarca y el célebre osito de animación dieron la apertura a un gran concierto en honor de sus 70 años de reinado.

