De luto, Uruguay aguarda la llegada del cuerpo de futbolista Juan Izquierdo; funeral será el jueves

MONTEVIDEO (AP) — De luto, Uruguay aguardaba la llegada del cuerpo del futbolista Juan Izquierdo, fallecido la víspera tras cinco días ingresado en cuidados intensivos por el paro cardíaco que sufrió durante un partido en Brasil, en un fatal desenlace que conmocionó al país y al mundo deportivo.

El avión militar de las Fuerzas Armadas de Uruguay deberá llegar a esta capital alrededor de las 12:30 de la medianoche hora local (0330 GMT) tras despegar de la ciudad brasileña de Florianópolis, el último tramo de una operación de repatriación que se alargó durante todo el día. Los ritos fúnebres tendrán lugar este jueves, pero ya en la primera hora del miércoles el país sudamericano había puesto en marcha sus expresiones de despedida.

Izquierdo, de 27 años, falleció la noche del martes en un hospital de Sao Paulo, donde estuvo internado desde el pasado jueves tras colapsar sobre la cancha durante un partido entre su club Nacional y el Sao Paulo por la Copa Libertadores.

Este miércoles, los alrededores y la fachada de la sede del Nacional amanecieron con flores y muestras de homenaje por parte de los hinchas, que han transformado las instalaciones en un santuario para dar su último adiós al joven futbolista al colgar en los muros camisetas, cartas y mensajes de apoyo.

A lo largo del día, más personas se acercaron al local para depositar fotos del jugador, así como velas y dibujos. Incluso había hinchas de Peñarol, el archirrival del 'Bolso', donde también jugó Izquierdo.

“Hoy, te juro, era como que me había partido el corazón, me había puesto a llorar y llorar, no podía quedarme en casa y me vine”, dijo a The Associated Press Norma Mila, quien dejó flores en la entrada del complejo deportivo en memoria del defensor.

La sede del Nacional será este jueves el escenario de la despedida oficial de Izquierdo, nacido en Montevideo en 1997 y quien debutó en la primera división en el club Cerro. Los actos tendrán inicio a las 11 de la mañana (1400 GMT) y, tras una ceremonia íntima cerrada a la familia, los hinchas también podrán despedirse del zaguero.

La Comisión Directiva del club ha decretado un duelo de cinco días por el fallecimiento de Izquierdo y determinó que todas sus banderas se encuentren a media asta en su homenaje. La Asociación Uruguaya de Fútbol, por su parte, declaró luto oficial del fútbol uruguayo hasta el próximo domingo, incluida la suspensión de todas las actividades competitivas organizadas bajo su paraguas debido a “tan dolorosa e inesperada pérdida”.

La muerte de Izquierdo fue recibida con asombro y pesar por el mundo del fútbol. Jugadores, directivos, equipos y entrenadores enviaron mensajes de apoyo desde que se conoció su fallecimiento.

Igualmente causó consternación entre la hinchada. Algunos aficionados pidieron cambios en el deporte para preservar la salud de los futbolistas.

“Cada dos o tres días están jugando partidos profesionales a todo trapo, todos aguantando toda la presión de los clubes, de ellos mismo, de la hinchada”, dijo a AP el obrero Victor Del Lujan Torres, quien también acudió a la sede del Nacional para rendir tributo al zaguero.

Mientras tanto, en Brasil, el equipo del Sao Paulo rindió homenaje al uruguayo al entrar en la cancha con camisetas que llevaban la inscripción “Izquierdo” en la espalda, en tanto que los hinchas recibieron a su conjunto con banderas de los tradicionales colores del equipo - rojo, blanco y negro - mezclados con el azul del Nacional.

En las gradas y la cancha, un estadio del Morumbi abarrotado guardó un minuto de silencio antes del pitido inicial del duelo del Sao Paulo y el Atlético Mineiro por la Copa de Brasil. Enseguida, otro minuto entero, ésta vez de aplausos.

En su trayectoria futbolística, Izquierdo pasó por el Peñarol y Wanderers antes de emigrar al San Luis de México. Volvió a para vestir la camiseta de Nacional en 2022 y regresó a éste en 2024 tras un breve paso por el Liverpool uruguayo - donde fue una de las figuras que les llevó al título nacional en 2023, el primero del club en más de un siglo.

En su regreso a Nacional, Izquierdo pugnaba la titularidad con el veterano Sebastián Coates, integrante de la selección nacional. Disputó 23 partidos este año y anotó un gol. Pocos días antes del fatal desenlace en Brasil, el jugador y su esposa Selena dieron la bienvenida a su segundo hijo.

AP