De Milán-Cortina a Nueva York-Lake Placid: el modelo que un legislador quiere copiar

CORTINA D'AMPEZZO, Italia (AP) — Imaginen: una ciudad extensa de clase mundial y un pequeño pueblo de montaña con una rica historia olímpica, a unas cinco o seis horas de distancia que colaboran y son anfitriones de unos Juegos Olímpicos de Invierno verdaderamente compartidos.

Milán y Cortina d'Ampezzo lo lograron.

Y algunos se preguntan si Nueva York y Lake Placid podrían hacer lo mismo.

Para ser claros, por ahora esto no es más que una idea, un sueño. Pero el congresista del estado de Nueva York Robert Carroll, que viajó a Italia para los Juegos de Milán-Cortina, está plenamente convencido de que podría funcionar —e incluso ya está empezando a trazar cómo Nueva York y el pueblo de Lake Placid, que ha sido sede olímpica en dos ocasiones, podrían conseguirlo.

“Creo que los italianos lo lograron de manera espectacular”, indicó Carroll en una entrevista con The Associated Press. “Estuve en Milán a principios de esta semana, tomé transporte público para llegar a Cortina, y la pasé de maravilla en ambos lugares. Creo que este es claramente el modelo”.

Carroll formó parte de un grupo de atletas y funcionarios —entre ellos el presidente de la Federación Internacional de Bobsleigh y Skeleton, Ivo Ferriani, y la vicealcaldesa de Lake Placid, Jackie Kelly— que asistieron a una recepción en Cortina d'Ampezzo esta semana. El evento se organizó para celebrar la amistad entre Lake Placid y Cortina, dos localidades de montaña que ahora integran el club extremadamente reducido de sedes que han albergado los Juegos de Invierno más de una vez.

La conversación giró hacia el futuro y las posibilidades de que Lake Placid vuelva a recibir unos Juegos. Las justas invernales han crecido demasiado como para que el pueblo de los Adirondacks los organice en solitario como lo hizo en 1932 y 1980. De ahí la idea de que también participe Nueva York.

“Espero que tengan éxito muy pronto —Nueva York y Lake Placid juntos”, le dijo Ferriani al grupo, provocando muchos aplausos.

Esto podría ser realidad hasta 2042. Francia está lista para ser anfitriona de los próximos Juegos de Invierno en 2030, seguida por Salt Lake City en 2034, y Suiza parece tener asegurados los de 2038.

Lake Placid ha vivido un renacimiento en los últimos años, y han modernizado muchas de sus sedes —como las instalaciones de deslizamiento y biatlón en Mount Van Hoevenberg, y el Centro Olímpico con sus tres pistas de hielo— gracias a un financiamiento estatal de 500 millones de dólares.

Lake Placid estuvo en las conversaciones para albergar las pruebas de deslizamiento este año si los italianos no lograban terminar a tiempo la reconstrucción de la histórica pista Eugenio Monti en Cortina.

La visión de Carroll es la siguiente: Lake Placid podría ser sede de las pruebas de deslizamiento, esquí, salto de esquí y más, ya que cuenta con esas instalaciones. Y Nueva York podría albergar el hockey y el patinaje artístico en el Madison Square Garden y el Barclays Center; quizá convertir el Citi Field o el Yankee Stadium en una sede para pruebas de big air; y encontrar la forma de realizar el patinaje de velocidad en el USTA National Tennis Center, en Flushing Meadows.

Al igual que Milán y Cortina, las ciudades están a cinco horas de distancia y son una gran ciudad y un pueblo de montaña. Durante años, muchos pensaron que una idea así nunca funcionaría. Estos Juegos, dijo Carroll, desmienten esa noción de una vez por todas.

