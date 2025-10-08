De Miñaur y Auger-Aliassime siguen en Shanghái y se acercan al Masters

El tenista australiano Alex de Miñaur y el canadiense Felix Auger-Aliassime se clasificaron para los cuartos de final del Masters 1000 de Shanghái y ambos se mantienen en la carrera por participar a final de temporada en el torneo que reúne a las ocho mejores raquetas de la temporada.

De Miñaur (26 años) demostró que es uno de los tenistas más en forma del torneo y superó al portugués Nuno Borges por 7-5 y 6-2, logrando su 50ª victoria de la temporada, una gesta que no lograba ningún australiano desde Lleyton Hewitt en 2006.

N.7 actual de la ATP y jugador con más victorias en pista dura en 2023 (37), el tenista de origen hispano-uruguayo tiene muy cerca participar en el Masters que se disputará en Turín en noviembre por segunda vez consecutiva.

En cuartos se enfrentará al ruso Daniil Medvedev (N.18), que necesitó casi tres horas para derrotar al estadounidense Learner Tien (N.36) por 7-6 (8/6), 6-7 (1-7) y 6-4.

En caso de victoria en Shanghái, De Miñaur lograría el mayor título de su carrera y ascendería a la cuarta plaza del ranking ATP, mejorando en dos posiciones su mejor clasificación hasta el momento.

En la lucha por acabar entre los ocho primeros y disputar el torneo de maestros se ha metido también Auger-Aliassime, que este miércoles derrotó a un rival directo, el italiano Lorenzo Musetti y en cuartos se enfrentará al francés Arthur Rinderknech.

El canadiense de 25 años venció por 6-4 y 6-2 al italiano (N.9) y en caso de ganar en Shanghái escalaría seis posiciones en el ranking ATP, hasta la séptima plaza.

El Masters 1000 de Shanghái, una de las últimas grandes citas de la temporada ATP, ha quedado muy abierto luego de la ausencia del N.1 Carlos Alcaraz, que renunció a participar para descansar, y las eliminaciones de los tres tenistas que le siguen en la clasificación: Jannik Sinner, Alexander Zverev y Taylor Fritz.

En estas condiciones, el veterano serbio Novak Djokovic (N.5) tiene una gran ocasión para ampliar su récord de 40 títulos de Masters 1000, aunque el último lo logró hace dos años. El miércoles jugará uno de los cuartos ante el belga Zizou Bergs (N.44).

Resultados de la jornada del torneo de tenis de Shanghái.

. Individual masculino - Octavos de final:

Alex De Miñaur (AUS/N.7) derrotó a Nuno Borges (POR) 7-5, 6-2

Arthur Rinderknech (FRA) a Jirí Lehecka (CZE/N.15) 6-3, 7-6 (7/5)

Felix Auger-Aliassime (CAN/N.12) a Lorenzo Musetti (ITA/N.8) 6-4, 6-2

