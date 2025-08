De Miñaur y Rublev a cuartos de final del Masters 1000 de Canadá

El australiano Alex De Miñaur y el ruso Andrei Rublev se clasificaron este domingo para los cuartos de final del Masters 1000 de Canadá, que se disputa sobre pista dura en Toronto.

De Miñaur, noveno preclasificado, derrotó en el primer partido de la jornada al estadounidense y séptimo sembrado Frances Tiafoe por 6-2, 4-6 y 6-4 en poco menos de dos horas y media de juego.

El oceánico, octavo del ranking de la ATP y ganador el pasado fin de semana del ATP 500 de Washignton, fue más eficaz en los momentos clave, aprovechó mejor sus oportunidades de quiebre y mostró mayor solidez con el primer saque, con el que conectó seis 'aces'.

"Nunca pensé que iba a ser fácil, (Tiafoe) tiene la capacidad de reaccionar cuando quiere. Fue complicado eliminarlo", dijo De Miñaur, que señaló que el calor y el viento lo complicaron aún más. "Simplemente me alegré de haberme llevado esta victoria", que le dio su séptima clasificación a cuartos de final de un torneo en la temporada.

De Miñaur espera ahora por el ganador del partido que jugaban este domingo el estadounidense Ben Shelton, cuarto preclasificado, y el italiano Flavio Cobolli (N.13).

En el segundo duelo de la jornada, Andrei Rublev logró su pase a cuartos cuando su rival, el español Alejandro Davidovich Fokina abandonó cuando perdía 3-0 en el tercer set.

"No es como quería terminar, pero jugamos dos horas y media. Ya he tenido suficiente tenis por hoy", dijo Rublev. "Solo quiero descansar, recuperarme y prepararme para el próximo partido".

Los dos primeros sets se habían definido en el tie-break: Rublev, sexto sembrado en Toronto, había perdido el primero 3/7 y se había recuperado para ganar el segundo por 7/2.

"No pude aprovechar algunas oportunidades, intentaba cosas que no funcionaban y me frustré", explicó Rublev tras ceder el primer set. "Pero me dije a mí mismo que debía intentar llegar al tie-break (del segundo set), nunca se sabe qué puede pasar".

"En el tercer set, él ya no se movía", agregó.

El ruso espera en cuartos de final al vencedor del choque de este domingo entre el checo Jiri Lehecka (N.19) y el estadounidense Taylor Fritz, cuarto del ranking mundial y segundo preclasificado en este Masters 1000.

-- Resultados del domingo en el Masters 1000 de Canadá:

- Octavos de final

Alex De Miñaur (AUS/N.9) derrotó a Frances Tiafoe (USA/N.7) 6-2, 4-6 y 6-4

Andrei Rublev (RUS/N.6) a Alejandro Davidovich Fokina (ESP/N.20) 6-7 (3/7), 7-6 (7/2), 3-0 y abandono