De Niro arremete contra Trump al recibir una Palma honorífica en Cannes

El Festival de Cannes inauguró este martes su 78º edición con una dura crítica de la estrella Robert de Niro contra el presidente Donald Trump y un emotivo homenaje a una fotoperiodista palestina muerta en Gaza y protagonista de un documental que se estrena en el certamen.

La política volvió al primer plano de un festival que siempre ha abierto sus puertas a las reivindicaciones de la comunidad del cine.

En Estados Unidos "estamos luchando encarnizadamente por la democracia", proclamó De Niro, que a sus 81 años y tras una larga carrera que incluye dos Óscar, recibió una Palma de Oro honorífica en el Palacio de los Festivales con el público en pie.

"El arte es inclusivo, une a la gente, como esta noche, el arte busca la libertad, el arte incluye la diversidad", proclamó el actor, que recibió el premio de manos de Leonardo DiCaprio.

"Por eso somos una amenaza para los autócratas y fascistas de este mundo", prosiguió De Niro, que calificó a Trump de "presidente filisteo".

Crítico sin piedad de Trump, que le devuelve sus pullas con tuits personalizados, De Niro reafirmó sus convicciones en un momento de preocupación en el sector audiovisual, ante el anuncio de magnate republicano hace una semana de aranceles del 100% a las producciones cinematográficas realizadas fuera de Estados Unidos.

- Muerte de una fotoperiodista -

Poco antes la presidenta del jurado, Juliette Binoche, rindió homenaje a la fotoperiodista palestina Fatima Hassouna.

"Fatima debería estar aquí, entre nosotros. El arte permanece. Es el testimonio poderoso de nuestros sueños. Y nosotros, los espectadores, lo acogemos", dijo Binoche.

Hassouna murió al día siguiente de que el documental "Put Your Soul on Your Hand and Walk" (Ponte el alma en la mano y camina), dirigido por la iraní Sepideh Farsi que ella protagoniza, fuera seleccionado en ACID, una sección paralela del certamen.

Junto a ella murió buena parte de su familia.

"El viento del dolor es hoy en día tan violento, se lleva por delante a los más débiles", declaró Binoche, que también recordó a "los rehenes del 7 de octubre y todos los rehenes, los prisioneros".

El 7 de octubre de 2023, milicianos islamistas mataron a 1.218 personas en Israel, en su mayoría civiles, según un recuento de AFP basado en datos oficiales.

También secuestraron a 251 personas, de las cuales 57 siguen retenidas en Gaza, incluidas 34 que el ejército israelí ha declarado muertas.

La ofensiva israelí en represalia ha matado a más de 52.000 personas en Gaza, también en su mayoría civiles, según datos publicados por el Ministerio de Salud de Hamás, que la ONU considera fiables.

- Presión antes de la gala -

La presión se hizo sentir poco antes de la gala, cuando más de 380 personalidades del mundo del cine publicaron una carta abierta de denuncia de la guerra en Gaza.

Firmada entre otros por Pedro Almodóvar, Susan Sarandon, Richard Gere, Alfonso Cuarón, Javier Bardem o Costa-Gavras, la misiva recuerda la tragedia de Hassouna y se pregunta: "¿De qué sirve nuestro oficio si no es para aprender de la historia (...) si no estamos presentes para proteger las voces oprimidas?".

"El festival es político cuando los artistas lo son", había recordado a la prensa el delegado general del certamen, Thierry Frémaux.

Cannes fue también el escenario de una fastuosa alfombra roja que culmina en la tradicional escalinata de acceso al palacio.

El director Quentin Tarantino, que declaró el festival abierto con un potente grito, desfiló por ella, junto a celebridades como la modelo alemana Heidi Klum, las actrices estadounidenses Eva Longoria y Julia Garner, o la Rossy de Palma.

- Juicio a Depardieu -

Por casualidades del calendario, la inauguración coincidió con la sentencia en París de un juicio muy mediatizado, el del actor francés Gérard Depardieu, de 76 años.

Acusado desde hace años por varias mujeres de agresiones sexuales y comportamiento soez, Depardieu fue condenado en un primer juicio a 18 meses de cárcel en suspenso.

La justicia consideró probado que agredió sexualmente a una decoradora y a una asistente de dirección durante un rodaje en 2021.

A partir del miércoles, la Croisette dará paso al glamur del cine mundial, con el estreno fuera de competición de la octava y probablemente última entrega de la saga "Misión imposible", de la mano de Tom Cruise.

Cannes entregará su Palma de Oro el sábado 24 de mayo a una de las 22 películas de la competición.

