De nueva cuenta, Chivas es la base de la selección mexicana en su camino al Mundial del 2026

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Por segunda convocatoria consecutiva, Chivas será la base de la selección mexicana que se prepara para el Mundial del 2026

El entrenador Javier Aguirre citó el jueves por la noche a siete jugadores del “Rebaño Sagrado” a la selección mexicana que enfrentará un encuentro amistoso ante Islandia el miércoles próximo en la ciudad central de Querétaro

Para los choques amistosos de enero ante Panamá y Bolivia, el “Vasco” Aguirre convocó a ocho elementos del Guadalajara, que es el líder del torneo Apertura mexicano luego de las primeras seis fechas

Entre los jugadores de Chivas que fueron citados ahora aparece el zaguero central Diego Campillo y el delantero Efraín Álvarez, quienes no fueron requeridos en enero. El lesionado Luis Romo, el delantero Ángel Sepúlveda y el lateral Bryan González no fueron convocados en esta ocasión

Aguirre recurrió exclusivamente a futbolistas de la liga local por no ser una fecha FIFA

El encuentro ante los islandeses marcará la última etapa de pruebas para los mexicanos, porque en marzo, cuando sí hay fecha FIFA, Aguirre dijo que usará básicamente al elenco que disputará el próximo Mundial

México tiene programados partidos el 28 de marzo ante Portugal en la reinauguración del estadio Azteca. Tres días después se medirá ante Bélgica, en Chicago

El equipo tricolor debuta en el Mundial el 11 de junio ante Sudáfrica

Uno de los jugadores que tiene una última oportunidad de convencer a Aguirre es el delantero Guillermo Martínez, de Pumas

El “Memote” tiene una complicada misión para obtener un sitio como centro delantero, un puesto en el que Raúl Jiménez y el lesionado Santiago Giménez parecen seguros, mientras que Armando “Hormiga” González y Germán Berterame, del Inter Miami, pelean por el tercer sitio

Equipo:

Arqueros: Luis Ángel Malagón (América), Raúl Rangel (Chivas), Carlos Acevedo (Santos)

Zagueros: Richard Ledezma (Chivas), Jesús Garza (Tigres), Víctor Guzmán (Monterrey), Israel Reyes (América), Everardo López (Toluca), Jesús Gallardo (Toluca), Diego Campillo (Chivas)

Volantes: Erik Lira (Cruz Azul), Erick Sánchez (América), Carlos Rodríguez (Cruz Azul), Denzell García (Juárez), Marcel Ruiz (Toluca), Brian Gutiérrez (Chivas), Alexis Gutiérrez (América)

Delanteros: Efraín Álvarez (Chivas), Roberto Alvarado (Chivas), Guillermo Martínez (Pumas) y Armando González (Chivas)