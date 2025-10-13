De OpenAI a Meta, las empresas invierten miles de millones en infraestructuras de IA ante el auge de la demanda

13 oct (Reuters) - OpenAI se asoció con Broadcom para producir sus primeros procesadores propios de inteligencia artificial, la más reciente alianza de la empresa emergente más valiosa del mundo en potencia de cálculo en medio de la creciente demanda de sus servicios.

Según las empresas, OpenAI diseñará los chips, que Broadcom desarrollará e implementará a partir del segundo semestre de 2026. Las compañías desplegarán chips personalizados cuya capacidad total será de 10 gigavatios y cuyo consumo energético equivale aproximadamente a las necesidades de más de 8 millones de hogares estadounidenses, o cinco veces la electricidad producida por la presa Hoover.

A continuación, una lista de acuerdos multimillonarios en materia de IA, nube y chips firmados recientemente.

AMD Y OPENAI

AMD acordó suministrar chips de inteligencia artificial a OpenAI en un acuerdo de varios años que también daría al desarrollador de ChatGPT la opción de comprar hasta aproximadamente el 10% del fabricante de chips.

NVIDIA Y OPENAI

Nvidia está dispuesta a invertir hasta US$100.000 millones en OpenAI y suministrarle chips para centros de datos, en un acuerdo que daría al fabricante de chips una participación financiera en OpenAI.

OpenAI ya es un cliente importante para Nvidia.

META Y COREWEAVE

CoreWeave firmó un acuerdo de US$14.000 millones con Meta para suministrar potencia informática a la matriz de Facebook.

NVIDIA E INTEL

Nvidia invertirá US$5000 millones en Intel, lo que le proporcionará aproximadamente un 4% de la empresa tras la emisión de nuevas acciones.

ORACLE Y META

Oracle está en conversaciones con Meta para un acuerdo plurianual de computación en la nube por valor de unos US$20.000 millones, lo que subraya el afán del gigante de las redes sociales por asegurarse un acceso más rápido a la potencia de cálculo.

ORACLE Y OPENAI

Oracle firmó con OpenAI uno de los mayores acuerdos de computación en nube de la historia, en virtud del cual se espera que el desarrollador de ChatGPT compre a la empresa US$300.000 millones en potencia de cálculo durante unos cinco años.

COREWEAVE Y NVIDIA

CoreWeave firmó un pedido inicial de US$6300 millones con su patrocinador Nvidia, un acuerdo que garantiza que el fabricante de chips de IA comprará cualquier capacidad de nube que no se venda a los clientes.

NEBIUS GROUP Y MICROSOFT

Nebius Group proporcionará a Microsoft capacidad de infraestructura de GPU en un acuerdo por valor de US$17.400 millones en un plazo de cinco años.

META Y GOOGLE

Google cerró un acuerdo de computación en nube de seis años con Meta Platforms por valor de más de US$10.000 millones, informó Reuters en agosto.

INTEL Y SOFTBANK GROUP

Intel recibe una inyección de capital de US$2000 millones de SoftBank Group, lo que convierte al inversor tecnológico japonés en uno de los 10 principales accionistas del fabricante de chips estadounidense.

TESLA Y SAMSUNG

Tesla firmó un acuerdo por valor de US$16.500 millones para adquirir chips de Samsung Electronics, y el presidente ejecutivo del fabricante de vehículos eléctricos, Elon Musk, afirmó que la nueva planta de chips del gigante tecnológico surcoreano en Texas produciría el procesador AI6 de próxima generación de Tesla.

META Y SCALE AI

Meta adquirió una participación del 49% en Scale AI por unos US$14.300 millones e incorporó a su presidente ejecutivo, Alexandr Wang, de 28 años, para que desempeñe un papel destacado en la estrategia de inteligencia artificial del gigante tecnológico.

GOOGLE Y WINDSURF

Google contrató a varios miembros clave de la empresa emergente de generación de código de IA Windsurf y pagará US$2400 millones en derechos de licencia como parte del acuerdo para utilizar parte de la tecnología de Windsurf en condiciones no exclusivas.

COREWEAVE Y OPENAI

CoreWeave firmó un contrato de cinco años por valor de US$11.900 millones con OpenAI en marzo, antes de la salida a bolsa de la empresa emergente respaldada por Nvidia.

PROYECTO DE CENTRO DE DATOS STARGATE

Stargate es una empresa conjunta entre SoftBank, OpenAI y Oracle para construir centros de datos.

El proyecto fue anunciado en enero por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien dijo que las empresas invertirían hasta US$500.000 millones para financiar infraestructuras para la inteligencia artificial.

AMAZON Y ANTHROPIC

Amazon.com inyectó US$4000 millones en Anthropic, competidor de OpenAI, duplicando su inversión en la firma conocida por su chatbot Claude GenAI.

