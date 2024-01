El centrocampista del Atlético de Madrid Rodrigo De Paul ha asegurado que le "gusta" jugar contra el Real Madrid, al que se enfrentarán este miércoles en la Supercopa de España en Arabia Saudí, ya que es "uno de los mejores equipos que hay" y eso también les lleva a saber dónde se encuentran actualmente en términos de nivel competitivo.

"A mí me gusta jugar contra el Real Madrid, siempre me gustó enfrentarme a los mejores y ellos son uno de los mejores equipos que hay, y eso también nos lleva a saber dónde estamos. Estos partidos siempre tienen sus cosas buenas y malas, pero yo me quedo con lo bueno", destacó el jugador en la rueda de prensa previa al encuentro.

El campeón del mundo con Argentina considera que "jugar este tipo de partidos implica mucha importancia y mentalmente también consume mucha energía". "Es lo que tocó, son los partidos más bonitos y si tenemos que jugar varias veces contra el Real Madrid bienvenido sea, creo que estamos preparados y lo vamos a hacer muy bien", recalcó.

"A nosotros nos encantaría jugar en casa con nuestra gente, pero tocó aquí y estamos en las mismas condiciones que el rival, y eso mañana no va a pesar. Queremos darles una alegría a los nuestros, que seguramente nos está deseando lo mejor en España", señaló.

El centrocampista argentino considera que se encuentra "bien" y que "poder ayudar al equipo es muy importante". "Es verdad que en los últimos partidos me sentí de una manera que quería sentirme y eso para mí es importante. Ayudar al equipo es fundamental", dijo.

"No me detuve a analizar cómo estoy, el Rodrigo que se está empezando a ver es el que tengo que ser. El club, el míster y los compañeros siempre confiaron en mí y por eso me exigía que tenía que dar un paso adelante. Sobre todo, me siento bien físicamente y mentalmente y espero seguir así", expresó.

Sobre la rivalidad entre los jugadores argentinos del Atlético de Madrid y los brasileños del Real Madrid, De Paul aseguró que no le da "importancia", ya que "lo que pasa con la selección es otra cosa". "Somos jugadores del Atlético de Madrid contra los del Real Madrid, nosotros le prestamos la misma atención a todos los jugadores rivales", concluyó.