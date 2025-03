De regreso a la selección belga, Courtois sólo quiere "mirar al futuro"

El portero de Real Madrid Thibaut Courtois, que en junio de 2023 anunció su retirada de la selección belga tras un conflicto con el entonces seleccionador Domenico Tedesco, aseguró este martes que ha dado explicaciones a sus compañeros sobre su decisión de volver y que sólo quiere "mirar al futuro".

"Cuando llegué (el lunes), hablé delante de los compañeros para clarificar todo, porque se habían dicho muchas falsedades. A partir de ahora no hay que hablar más. Me siento aliviado", declaró Courtois en conferencia de prensa desde Tubize, al sur de Bruselas, lugar donde Bélgica prepara su encuentro contra Ucrania el jueves, valedero para la Liga de Naciones.

"He cometido errores. Es cierto que mentalmente pasé por un periodo difícil. Venía de una larga temporada 82023), con lesiones. Noté que había un problema con el seleccionador", luego de que Tedesco decidiera no designarle capitán para un partido contra Austria en junio de ese año, que coincidía con el encuentro 100 del portero con su selección.

"No sentí que se me respetara. El entrandor nunca vino a verme. Era algo que no había visto en 16 años. Exploté en ese momento porque no lo entendía. Y como soy un ganador, con un carácter no fácil...", añadió Courtois, considerado uno de los mejores del mundo en su puesto.

Debido a los malos resultados, Tedesco fue cesado y los dirigentes del fútbol belga nombraron en enero al francés Rudi Garcia, lo que llevó a Courtois a replantearse su situación y declararse de nuevo seleccionable.

Eso llevó a Koen Casteels, el portero titular de Bélgica en la última Eurocopa, a anunciar su retirada de la selección belga, criticando que la federación belga "extienda la alfombra roja" a un portero que dio portazo al equipo nacional.

