De Rossi sustituye a Vieira en el banquillo de Génova

El club Génova, 18º en la Serie A -zona de descenso-, anunció este jueves la llegada del antiguo internacional italiano Daniele De Rossi como entrenador en sustitución del francés Patrick Vieira.

"Génova anuncia haber confiado la dirección técnica de su primer equipo a Daniele De Rossi, quien ya se reunió con los jugadores y dirigirá el entrenamiento de este jueves por la tarde", explicó el club en un comunicado en el que no precisa la duración de su contrato.

De Rossi, de 42 años, estaba sin club desde su salida en septiembre de 2024 de Roma, equipo del que fue uno de los jugadores emblemáticos entre 2002 y 2019 y que entrenó durante algunos meses en 2024.

El campeón del mundo en 2006 fue despedido por Roma tras solo cuatro jornadas al inicio de la temporada pasada. Había sucedido a José Mourinho en enero de 2024 y llevó a los Giallorossi al sexto lugar de la Serie A y a las semifinales de la Liga Europa.

El lunes Génova logró su primera victoria de la temporada en Sassuolo (2-1) en el cierre de la décima jornada de la Serie A.

Abandonó el último puesto para igualar en puntos (6) con Pisa, 17º y primer equipo fuera de la zona de descenso.

Bajo la dirección de Vieira, campeón del mundo en 1998 y de Europa en 2000 con Francia, Génova, el club más antiguo de Italia, comenzó la temporada obteniendo solo tres puntos en nueve partidos (tres empates, seis derrotas).

