De Sevilla-2004 a Malága-2024, Nadal cierra el círculo en la Davis

Veinte años después de haberse convertido en el ganador más joven de la Copa Davis en Sevilla, Rafael Nadal ha elegido poner fin a su legendaria carrera en Málaga, también en Andalucía (sur de España), en la 'Final 8' de la gran competición de naciones (19-24 noviembre).

"Creo que es como cerrar el círculo, porque una de mis primeras grandes alegrías como tenista profesional fue la final en Sevilla en 2004" que ganó España, la primera de las cinco 'Ensaladeras' que tiene Nadal en su palmarés (2004, 2008, 2009, 2011 y 2019), señaló el español este jueves en su vídeo de despedida.

Pero su primer contacto con la Davis se remonta al año 2000, cuando fue elegido como abanderado del equipo español, con 14 años, en la primera Davis ganada por España, ante Australia en Barcelona.

- Triunfo iniciático en La Cartuja -

5 de diciembre de 2004. El último punto ganado por Carlos Moyá -el otro número 1 mundial mallorquín y su entrenador desde 2018- ofrece a España su segunda Ensaladera de Plata al derrotar a Estados Unidos en el estadio sevillano de La Cartuja, convertido en una caldera para 27.000 espectadores. En la época fue la mayor afluencia histórica en un partido de tenis.

Con 18 años y 187 días Nadal se convertía en el vencedor más joven de la Davis. En la final, elegido por delante de Juan Carlos Ferrero, que estaba en el mejor momento de su carrera, había encarrilado el triunfo de su país desarmando con su golpe derecho incontrolable y su físico adolescente al número dos mundial Andy Roddick en tres horas y 38 minutos; 6-7 (6/8), 6-2, 7-6 (8/6) y 6-2).

"Es un jugador de grandes partidos, es una cualidad que la tienes o no, no depende de la edad. No es un secreto para nadie que tiene un brillante futuro. Puede seguramente convertirse en uno de los mejores jugadores del mundo sobre tierra batida", señaló un Roddick que se quedó muy corto.

"Ha habido varios partidos claves en mi vida. Seguramente este fue uno de ellos", dijo entonces Nadal, sin imaginar que coleccionaría 22 trofeos del Grand Slam en las dos décadas siguientes. "La Copa Davis siempre ha sido un sueño para mí".

- Enamorado de la Ensaladera -

En las rondas previas a la final, el joven zurdo también había brillado, logrando el punto de la victoria de España en octavos en la República Checa (frente a Stepanek) en el decisivo quinto partido. Luego logró dos puntos en semifinales ante Francia en Alicante.

El seleccionador español de entonces Jordi Arrese justificaba su apuesta ante la opinión pública: "No sé el porqué todo el mundo se sorprende tanto de que le seleccione (para la final en lugar de Ferrero). Ha mostrado ya la clase que tiene y el gran jugador de Copa Davis que puede ser".

Tras el triunfo iniciático de 2004, Nadal levantará la mítica Ensaladera en otras cuatro ocasiones; 2008, 2009, 2011 y 2019.

Veinte años después, en la otra gran ciudad andaluza, Nadal regresa casi al lugar donde todo comenzó. En Málaga le espera un torneo que ha cambiado completamente el formato, con una 'Final 8' en la que España deberá superar cuartos, semifinales y final para levantar el trofeo.

