De Snoop Dogg a Tom Brady, la segunda división inglesa va ganando glamour

Un campeonato de 24 equipos que puede llegar a hacerse largo, pero también un mercado en expansión que atrae a famosos inversores, desde Snoop Dogg a Tom Brady: a la sombra de la Premier League, la segunda división inglesa de fútbol comienza a brillar con luz propia.

Después de su destacada presencia recientemente en Italia como aficionado y comentarista de Estados Unidos en los Juegos Olímpicos de Invierno, el rapero estadounidense Snoop Dogg presenció el martes un partido del Swansea por primera vez desde que se hizo con una parte minoritaria del club galés a mediados del pasado año.

El artista de 54 años se dio un baño de multitudes mientras el público agitaba pañuelos con su rostro: la escena parecía surrealista en el contexto de un partido entre semana de los "Swans" ante el Preston North End (1-1).

En el túnel de vestuarios, el entrenador de Preston, Paul Heckingbottom, incluso hizo alusión a "un olor a hierba (marihuana)".

La inesperada unión entre el equipo de una ciudad obrera del sur de Gales y el rapero de Los Ángeles sólo puede tacharse de "positiva", subrayó el DT del Swansea, Vitor Matos, que añadió que Snoop Dogg habló con los jugadores en el vestuario al término del partido.

El compromiso cada vez más visible de inversores famosos, atraídos por la perspectiva de ascender a la Premier League, el campeonato de fútbol más lucrativo del mundo, añade un toque de glamour al Championship.

Aunque el coste de comprar un club de la Premier League es prohibitivo incluso para la mayoría de los famosos, el Championship ofrece una oportunidad tentadora. Con una inversión inicial más pequeña, existe la perspectiva de obtener un beneficio considerable si el equipo logra un ascenso que se estima en 200 millones de libras (US$270 millones) en ingresos adicionales.

En algunos casos se pueden ver casi más estrellas entre la nómina de accionistas que sobre el terreno de juego: los actores Ryan Reynolds y Rob McElhenny están detrás del éxito del Wrexham, que adquirieron en 2021 cuando el club militaba en quinta división, mientras que el exquarterback Tom Brady apostó por el Birmingham City.

Además de con Snoop Dogg, el Swansea, cuyos propietarios son estadounidenses, cuenta asimismo con la empresaria estadounidense Martha Stewart y con el exjugador del Real Madrid Luka Modric entre sus accionistas minoritarios.

- Ingresos al alza -

El público acude cada vez en mayor número a los estadios de la categoría, con una media de 22.000 espectadores, lo que supone un aumento del 20% respecto a tres años atrás. Coventry, Leicester, Southampton, Ipswich, Derby, Sheffield United o Birmingham atraen a cerca de 30.000 aficionados en cada partido en casa.

En término monetarios, la cifra de negocios de los clubes del Championship ha aumentado un 28% en un año para rozar los mil millones de libras esterlinas (1.100 millones de euros/US$1.300 millones) al término de la temporada 2023/24, según la consultora Deloitte en un informe publicado en 2025.

Las inversiones estadounidenses en el Wrexham y el Birmingham permitieron una mejora de las infraestructuras y del plantel, que tuvieron un efecto en los resultados deportivos y comerciales, según los autores del informe.

Ambos clubes protagonizan un documental difundido respectivamente por Disney y Amazon.

"Recuerdo haber visto el campeonato hace 15 años, los estadios estaban vacíos", explicó Tim Williams, director general del Oxford City, en el podcast de Kieran Maguire, experto en finanzas del fútbol.

"Hoy los estadios están llenos, es apasionante, es intenso, es físico, es rápido, es una liga magnífica para ver", argumentó.