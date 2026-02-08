De sus inicios al helicóptero de Cortina: la carrera de Vonn en fechas

Estas son las grandes fechas de la carrera de la estrella estadounidense del esquí alpino Lindsey Vonn, que este domingo sufrió una violenta caída que le obligó a abandonar durante el descenso femenino de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina:

. 18 noviembre 2000: el debut, en Utah

En un momento en el que los candidatos George W. Bush y Al Gore buscaban llegar a la Casa Blanca con el conteo de los votos en el estado de Florida, Lindsey Kildow (su nombre de soltera) disputó el 18 de noviembre de 2000 su primera carrera en la Copa del Mundo, en el eslalon de Park City (Utah, Estados Unidos). Tenía 16 años y no consiguió clasificarse a la segunda manga.

. 18 enero 2004: el primer podio, en Cortina

Un día después de un quinto puesto en descenso, llega su primer Top 10. Kildow, con 19 años, logra la tercera plaza del segundo descenso disputado en Cortina d'Ampezzo (Italia). Con el tiempo llegará a vencer en doce ocasiones en la emblemática estación de los Dolomitas (seis descensos, seis supergigantes), donde este domingo sufrió una caída que parece poner punto final a su carrera.

. 3 diciembre 2004: su primera victoria, en Lake Louise

Después de una salida de pista en el gigante de apertura y dos eslálones en los que había fracasado en el intento de clasificarse a la segunda manga en Aspen (Colorado), la estadounidense de 20 años logra su primera victoria en el circuito mundial en Lake Louise. La estación de las Montañas Rocosas canadienses se convertirá con el tiempo en un lugar de grandes recuerdos: allí logró 18 victorias, 14 de ellas en descenso, lo que hace que ahora se apode "Lake Lindsey".

. 14 marzo 2008: su primer gran globo

Al término de una temporada en el que consiguió seis triunfos (cinco descensos, una combinada), Lindsey Vonn, que se había casado con Thomas Vonn en 2007, conquistó con 23 años la clasificación general de la Copa del Mundo, delante de la alemana Maria Riesch, y celebró así "una temporada maravillosa". Levantó su primer gran globo de campeona al mismo tiempo que su compatriota Bode Miller saboreaba el segundo. Durante mucho tiempo se comparaba a ambas estrellas, pero Vonn terminó brillando por sí sola, con otros tres títulos en la clasificación general de la Copa del Mundo.

. 9 febrero 2009: triunfo mundial en Val d'Isère

Seis días después de una primera medalla de oro en el supergigante, Lindsey Vonn triunfó en el descenso del Mundial de Val d'Isère delante de la suiza Laura Gut, que tenía entonces 17 años, y de la italiana Nadia Fanchini. "Mi sueño era ganar un oro aquí. Así que dos es algo extraordinario", saboreó entonces la estadounidense, que no consiguió más títulos mundiales en su carrera. En total, su cosecha en Mundiales es de ocho medallas.

. 17 febrero 2010: la consagración olímpica en Whistler

Cuatro años después de su terrible caída en el entrenamiento en los Juegos Olímpicos de Turín (Italia), que le hizo competir muy mermada, Vonn se proclama campeona olímpica de descenso en Whistler durante los Juegos de Vancouver 2010, delante de su compatriota Julia Mancuso y de la austríaca Elisabeth Görgl. Vonn se cuelga la medalla de bronce del supergigante tres días después y después logrará ese mismo metal en el descenso de los Juegos de Pyeongchang 2018.

. 7 enero 2014: una baja dolorosa

Lindsey Vonn, "hundida" anímicamente, anuncia que no podrá acudir un mes después a los Juegos Olímpicos de Sochi 2014. La "Speed Queen" había sufrido una grave caída un año antes en el Mundial de Schladming, sufriendo desgarros de los ligamentos cruzados anterior y lateral interno, y una fractura de la meseta tibial. Fue el inicio de un año de pesadilla con las lesiones, con varios percances que terminaron en un nuevo paso por quirófano.

. 10 febrero 2019: milagro y retirada

De nuevo lesionada en la rodilla izquierda en noviembre, el regreso difícil de Vonn a las pistas en enero de 2019 le convence de anunciar su retirada, que es efectiva después del Mundial de Are. En esa pequeña ciudad sueca con un gran lago congelado, donde ya había conquistado dos medallas de plata en 2007 (descenso y supergigante), la estadounidense obtiene un tercer puesto casi milagroso en el descenso, detrás de la eslovena Ilka Stuhec y de la suiza Corinne Suter. "Quería irme a lo grande", declara la campeona, que saborea "un final perfecto".

. 21 diciembre 2024: el regreso

La vida de Vonn cambia después de que le colocaran una prótesis de titanio en la rodilla derecha en 2024, lo que puso fin a sus dolores, y le permitieron plantearse un regreso a la competición, que finalmente anuncia en noviembre, con más de 40 años. El 21 de diciembre, en St Moritz (Suiza), queda decimocuarta del supergigante y habla entonces de "una primera etapa" que considera "fantástica".

. 12 diciembre 2025: una segunda juventud

Con 41 años, Vonn consiguió precisamente en St Moritz, un año después de su regreso, su primera victoria en siete años. Se impuso en el descenso en la emblemática estación suiza y confirmó su candidatura a la gloria olímpica con otra victoria en enero, en el descenso de Altenmarkt-Zauchensee (Austria).

. 31 enero 2026: la recaída

Nada parecía detener a Lindsey Vonn hacia los Juegos Olímpicos, hasta que a una semana de la apertura sufrió una grave caída en Crans Montana (Suiza), durante un descenso. Cuatro días después anunció que se rompió totalmente el ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda pero que pensaba competir en Cortina d'Ampezzo.

. 8 febrero 2026: ¿la última vez?

Difícil decirlo tratándose de Lindsey Vonn, la mujer de las mil resurrecciones, pero su fuerte caída durante el descenso de los Juegos Olímpicos de Invierno en Cortina d'Ampezzo deja la sensación de haberla visto por última vez en la pista. Soñaba con terminar en el podio y acabó siendo evacuada en helicóptero.