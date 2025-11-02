De Tokio a Oshu: en todo Japón celebran la victoria de los Dodgers

TOKIO (AP) — La mañana del domingo en Japón comenzó con una emoción palpable después de que los Dodgers de Los Ángeles anunciaran que Shohei Ohtani sería el abridor del juego siete de la Serie Mundial.

Para cuando su compatriota Yoshinobu Yamamoto logró el último out, Tokio estallaba de alegría.

"Hoy estoy muy orgulloso de ser japonés", afirmó el taxista Seiichiro Okada, quien detuvo su coche al lado de la carretera para ver el final. "Poder ver a estas leyendas en tiempo real es algo extraordinario".

Ohtani lanzó y consiguió dos hits, mientras que Yamamoto fue nombrado MVP de la Serie Mundial tras otra actuación estelar como lanzador. Los Dodgers repitieron como campeones al vencer 5-4 a los Azulejos de Toronto en 11 entradas.

Los Ángeles iba perdiendo 3-0 y 4-2, pero remontaron con un jonrón de empate del venezolano Miguel Rojas en la novena entrada y un jonrón de desempate de Will Smith en la undécima.

"Pensé que se había acabado por un momento, pero fue increíble", expresó Hiroshi Hoshii, visiblemente emocionado.

Hoshii estaba entre una gran multitud de fanáticos que se desbordaban en la calle desde Hub, un restaurante de pescado y papas fritas en Tokio que trasmitió el juego en grandes pantallas.

Después de la victoria de los Dodgers, personas que vestían camisetas con el número 17 de Ohtani comenzaron a bailar en el Hub. Eran parte de los millones de japoneses que celebraron la victoria en el juego siete.

El triunfo fue especialmente dulce para los residentes de la ciudad de Oshu, en la Prefectura de Iwate, al noreste de Japón, la ciudad natal de Ohtani.

"Gracias por el gran juego. Gracias. Estoy muy conmovido", manifestó Yoshiyuki Kosaka, un residente de Oshu y ferviente admirador de Ohtani.

El alcalde de Oshu, Jun Kuranari, dijo que esperaba más logros de Ohtani.

"Es muy respetado en todo el mundo como una superestrella no solo por su béisbol, sino por su carácter. Definitivamente es el orgullo y la alegría de esta ciudad", comentó Kuranari.

Los Dodgers eran los grandes favoritos en la Serie Mundial, pero los Azulejos terminaron siendo una dura prueba. El juego tres se extendió a 18 entradas y una angustiante victoria 3-1 en el juego seis forzó el enfrentamiento decisivo en Toronto.

La mayoría de los japoneses estaban viendo el juego en casa. El primer y segundo encuentro promediaron 10,7 millones de espectadores en Japón, y el juego siete probablemente superaría esa cifra.

Los fanáticos en Japón dicen que han visto cada juego, incluso aquellos que llegaban a casa después de trabajar turnos nocturnos.

Los trabajadores de reparto encuentran la manera de verlo desde sus camiones.

Ohtani ha sido una estrella en el Japón apasionado por el béisbol desde que era amateur, y su imagen está ahora en todas partes aquí, incluyendo anuncios de zapatillas, cosméticos, electrónicos y más.

Los fanáticos están orgullosos de su extraordinaria habilidad en ambas facetas del juego: es uno de los mejores bateadores del deporte y también un lanzador dominante. Pero la gente también destaca su carácter, señalando su comportamiento sencillo y amigable en el banquillo. Hay una sensación de que siempre recuerda sus raíces japonesas, hablando en japonés en las entrevistas y dirigiéndose a sus fanáticos.

Sin embargo, Yamamoto se robó el espectáculo en la Serie Mundial. Lanzó un juego completo poco común en el triunfo en el juego dos, luego ganó los juegos seis y siete con actuaciones valientes y consecutivas que fácilmente le valieron los honores de MVP de la Serie.

Los Dodgers han cautivado a muchos en Japón, incluyendo a la primera ministra Sanae Takaichi. Durante una reunión hace varios días con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, le indicó a los periodistas que el juego estaba en marcha cuando se reunieron y que vieron juntos una parte.

"Los Dodgers están ganando", señaló.

___

El videógrafo de SNTV Koji Ueda contribuyó a este informe desde Oshu, Japón.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes