De un Batman en Escocia a un confiado hincha en Curazao: esperanza y sueños tras sorteo del Mundial

5 dic (Reuters) - El sorteo del viernes del Mundial 2026 deparó euforia y ambición por partes iguales, con un Batman pidiendo unión en un bar de Glasgow, una pequeña isla caribeña que prometió conquistar el planeta y un aficionado haitiano que pronosticó que su equipo llegará a semifinales.

Los 28 años de espera de Escocia para regresar al torneo dieron lugar a un caos de faldas escocesas en un pub de Glasgow, donde un aficionado disfrazado de Batman resumió el ambiente nacional.

"No hay nada mejor que nuestra nación unida. Olvídense del Celtic, del Rangers, hay que unir a los clanes. Allá vamos", gritó el enmascarado con capa mientras los aficionados cantaban "Sin Escocia no hay fiesta".

Escocia se enfrentará en el Grupo C al pentacampeón del mundo Brasil, a Marruecos, semifinalista en 2022, y a Haití.

Pero si el regreso de Escocia fue pura alegría, el debut de Curazao en el torneo fue poco menos que milagroso. Con poco más de 150.000 habitantes, la isla caribeña se ha convertido en uno de los países más pequeños en llegar a la competencia, que el año que viene se disputará en México, Canadá y Estados Unidos.

"Estoy muy, muy orgulloso. Es como si se estuviera escribiendo la historia. No tengo palabras para describirlo", dijo un emocionado aficionado en Willemstad, la capital de la isla, mientras los seguidores absorbían lo que les deparará el torneo: ser parte del Grupo E con la tetracampeona Alemania, Ecuador y Costa de Marfil.

La importancia de los rivales, sin embargo, no ha mermado la ambición. "Venimos a conquistar el mundo. No importa contra quién juguemos, ¡Curazao va al Mundial! ¡Que todo el mundo se prepare!", dijo otro hincha exultante.

La clasificación de Haití tuvo un profundo significado, y los aficionados lo celebraron a pesar de que la violencia de las bandas obligó al equipo a jugar como local en Curazao. Su victoria 2-0 sobre Nicaragua aseguró su tercera participación mundialista.

"Creo que llegaremos muy lejos en este Mundial. Sea cual sea el equipo al que enfrentemos, como Brasil o Italia, si estamos decididos les ganaremos. Creo que jugaremos la semifinal", dijo Exantus Olivier.

Otro aficionado, Lamour Levainceur, se refirió a la promesa del líder de una banda de deponer las armas si Haití se clasificaba para el Mundial.

Las bandas armadas controlan casi todo Puerto Príncipe y han obligado a 1,3 millones de personas a abandonar sus hogares. El seleccionador francés de Haití, Sébastien Migne, ni siquiera ha podido visitar el país desde su nombramiento hace 18 meses.

En la isla de Sao Vicente, los caboverdianos observaban nerviosos el sorteo, que les emparejó con España, Uruguay y Arabia Saudita en el Grupo H.

Un aficionado se persignó.

"Nos enfrentamos a dos equipos que han ganado el Mundial, lo que puede ser extremadamente difícil", dijo Osvaldo Lima, residente en la isla. "Pero somos un país acostumbrado a los desafíos, y lucharemos de igual a igual".

Jordania, en su histórico debut mundialista, afronta quizás la misión más difícil del torneo en el Grupo J, junto a Argentina, defensora del título, Argelia y Austria.

"Creo que este grupo es uno de los más difíciles del Mundial. No obstante, esperamos estar a un nivel adecuado", dijo Bassel Al-Akour en un café de Amán.

Pese a los desafíos, la esperanza es enorme. Hassan Saadeh confía en que su equipo puede dar la sorpresa: "Si Dios quiere, ganaremos. Si no pasamos como primeros, pasaremos como segundos".

La de 2026 será la primera Copa Mundial ampliada a 48 equipos, con seis plazas de repesca aún por cubrir.

(Reporte de David Grip en Escocia, Gladys van Schaijk y Anna Portella en Curazao; Jehad Shalbak y Joelle Kozail en Jordania; Davidson Alvez, Ngouda Dione en Cabo Verde, Yves Surin, Herbert Villarraga y Bhagya Ayyavoo en Haiti. Escrito por Angelica Medina en Ciudad de Mexico City. Editado en español por Javier Leira)