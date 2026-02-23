De vuelta a los estadios: Boca y River a detener la caída; Inter Miami por la recuperación

Boca Juniors y River Plate, de pésimo presente en el Apertura argentino, y el Inter Miami de Lionel Messi necesitan recuperar la senda del triunfo; Palmeiras y Fluminense se juegan el liderato en Brasil.

Estas son las atracciones principales esta semana en las cuatro ligas más importantes de América:

- MLS: Inter Miami por la recuperación -

En el año del Mundial, Messi y el Inter Miami iniciaron la defensa del título de la MLS de la peor manera, goleados 3-0 por Los Angeles FC, que de la mano del astro surcoreano Son Heung-min presentó sus credenciales de candidato.

"Nos han ganado bien pero me da la sensación de que es un resultado algo mentiroso. En el desarrollo del partido no hubo esa diferencia", afirmó el entrenador de Las Garzas, el argentino Javier Mascherano.

Messi y compañía tendrán el domingo, en la segunda fecha, nuevamente de visitantes, una ocasión ideal para recuperarse: el clásico de la Florida ante Orlando City, en el Inter&Co Stadium, en la ciudad del ratón Mickey.

- Argentina: Boca y River con las mismas urgencias -

Los dos gigantes del fútbol argentino están en caída libre, al punto que actualmente están fuera de la zona de clasificación a octavos de final del Apertura.

El Xeneize, noveno en la Zona A, solo ganó uno de sus cinco partidos más recientes y además igualó sin goles sus últimos dos, ambos como local.

Y La Bombonera lo despidió con silbatina el viernes tras el empate 0-0 con Racing.

"Entiendo el enojo del hincha, porque Boca necesita ganar siempre. Lo tenemos claro, entendemos al hincha, sabemos de la exigencia", dijo el DT xeneize, Claudio Úbeda, cuya permanencia en el cargo pende de un hilo.

Boca no jugará entre semana por la séptima jornada, porque Lanús, su rival en ella, visitará el jueves al Flamengo en Rio de Janeiro en la Recopa Sudamericana.

El Xeneize volverá a La Bombonera el sábado para recibir a Gimnasia y Esgrima de Mendoza en la octava fecha.

A diferencia de Úbeda, Marcelo Gallardo, técnico más laureado de la historia de River, con 14 títulos, tiene espalda ancha para soportar el pésimo momento del Millonario, que el domingo sumó su tercera derrota al hilo en el Apertura y marcha décimo en la Zona B.

El Muñeco se fue sin hacer declaraciones tras la caída ante Vélez Sarsfield, en un partido en el que debió sustituir por lesión a dos de sus mejores hombres, el volante colombiano JuanFer Quintero y el portero Franco Armani.

El jueves, en el estadio Monumental, recibirá a Banfield, que marcha octavo en su serie, con los mismos puntos pero mejor saldo de goles.

- Brasileirão: Arias se cruza con el Flu -

La cuarta fecha del Brasileirão tiene como plato fuerte el choque el miércoles en Sao Paulo entre dos de los aspirantes al título, Palmeiras y Fluminense.

El Verdão y el Flu son dos de los cuatro líderes, con siete puntos, junto al Sao Paulo y el Bahia.

Además de la punta del torneo en juego, el duelo tiene el condimento de que será el primero en el que el extremo colombiano Jhon Arias, adquirido este mes por el Palmeiras, enfrente a sus excompañeros del Flu.

Arias, de 28 años, tuvo un brillante etapa en el equipo carioca, donde fue clave en la conquista de la Copa Libertadores 2023 y en el Mundial de Clubes de Estados Unidos 2025, en el que el tricolor llegó a semifinales.

Sumó 47 goles y 55 asistencias en 230 partidos en todas las competiciones con el cuadro del barrio carioca de Laranjeiras.

A mediados del año pasado fue transferido al Wolverhampton inglés, pero volvió al fútbol brasileño, al Verdão, uno de los grandes candidatos a ganar el Brasileirão y la Libertadores.

- México: Veiga pone a soñar al América -

En el convulsionado fútbol mexicano, en el que el domingo fueron suspendidos tres partidos por hechos violentos registrados tras el abatimiento del narcotraficante Nemesio Oseguera, alias El Mencho, el América sueña con darle caza a su archirrival Guadalajara.

Para ello confía en el talentoso armador brasileño Raphael Veiga, quien marcó el viernes su primer tanto con las Águilas, en la goleada 4-0 sobre el Puebla, y el próximo sábado conducirá al equipo cuando reciba a los Tigres en la octava jornada del torneo Clausura.

"Veiga es capaz de hacernos recordar los mejores momentos de este equipo, con un enganche; es un jugador creativo, tiene gol y va a dar asistencias", dijo el DT de América, el también brasileño André Jardine.

América marcha séptimo con once puntos, a siete del líder Guadalajara (18), que tendrá una visita de riesgo al Toluca, cuarto con 15 puntos, también el sábado.