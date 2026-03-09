De vuelta a los estadios: coudet abre era en River; Flamengo espera el efecto Jardim

Expectativa en Buenos Aires y necesidad en Rio de Janeiro: el "Chacho" Eduardo Coudet debutará en el banquillo de River Plate por el torneo Apertura argentino, mientras Leonardo Jardim afrontará su segundo examen en Flamengo, obligado a reaccionar en el Brasileirão.

Este es el panorama de las cuatro principales ligas de América que tendrán actividad esta semana:

Argentina: El "Chacho" y nada más

El fútbol argentino aguarda este jueves el inicio de la era Coudet en River Plate como una promesa de enderezar el rumbo tras la salida de Marcelo "Muñeco" Gallardo.

Su debut en el campo de Huracán, por la décima fecha del Apertura, se instaló como el principal foco de atención del balompié local, por encima de las turbulencias que rodean a Boca Juniors y los conflictos judiciales que atraviesan a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

"Esto (River) es un monstruo y si no reseteamos las cosas se nos va a poner cuesta arriba", afirmó el exentrenador del Alavés de España al presentarse como DT del Millonario el pasado miércoles.

River es séptimo con 11 puntos, a seis del líder Independiente Rivadavia en un Grupo B donde también marcha bien acomodado el Rosario Central -cuarto con 14 unidades- de Ángel Di María.

El contundente 3-0 de Boca sobre Lanús, el miércoles en partido pendiente de la séptima fecha, le dio un respiro a Claudio Úbeda, aunque el banquillo del técnico sigue en zona de riesgo. El miércoles recibirá a San Lorenzo, con Vélez Sarsfield liderando cómodo el Grupo A.

Brasileirão: El perfume de Jardim

No era un desafío sencillo el debut de Leonardo Jardim en el banquillo del Flamengo.

El técnico portugués fue elegido para tomar las riendas del club más popular de Brasil tras la inesperada salida de Filipe Luís el pasado lunes. Y su primera gran prueba era nada menos que la final del Campeonato Carioca frente al Fluminense, el domingo.

La victoria 5-4 por penales (0-0 en 90 minutos) sobre el Flu le permite a Jardim comenzar su ciclo en el Mengão con el pie derecho, aliviar la presión inicial y mirar con mayor calma el regreso del Brasileirão, cuya quinta fecha comenzará el martes.

"Es muy bueno ganar un título en Brasil, algo que aún no me había pasado en mi carrera, pero quien entrena a Flamengo está más cerca de ganar títulos", sostuvo el DT.

El Cruzeiro -antiguo equipo de Jardim y penúltimo en la tabla- visitará al Fla (11°) en el Maracaná el miércoles.

Palmeiras y Sao Paulo, ambos con 10 puntos, lideran el campeonato.

México: Mano a mano entre Cruz Azul y Toluca

La pelea por la cima del Clausura mexicano tiene dos protagonistas claros: cruz azul y toluca. La Máquina lidera con 25 puntos, pero los Diablos Rojos no ceden terreno y se mantienen a solo una unidad en un pulso que se prolonga desde hace varias jornadas.

Cruz Azul reforzó su liderato al golear 3-0 al Atlético San Luis, mientras que el Toluca se deshizo sin mayores problemas del Juárez por 3-1, en partidos disputados el fin de semana por la décima fecha.

"Tenemos que defender con trabajo el buen momento del equipo", afirmó el técnico argentino Nicolás Larcamón sobre el gran presente de la Máquina, que el martes enfrentará a Monterrey en el inicio de los partidos de ida de los octavos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf.

Toluca también está inmerso en la Concachampions y el miércoles recibirá al estadounidense San Diego FC.

La batalla por el liderato del Clausura entre Cruz Azul y Toluca continuará el sábado en la undécima fecha, cuando los Diablos Rojos reciban al Atlas y La Máquina se presente en el estadio de Pumas.

MLS: Olor a 900

La MLS espera gritar el sábado el gol 900 de Messi en un partido de la liga estadounidense, pero el histórico hito del astro argentino podría llegar antes, cuando el Inter Miami enfrente el miércoles a domicilio al Nashville SC por la Concachampions.

Con el tanto que selló la victoria 2-1 del Inter Miami sobre DC United, el sábado en la tercera fecha de la MLS, Messi elevó a 899 su cuenta goleadora como profesional y quedó a un paso de la mítica barrera de los 900.

Charlotte podría convertirse en el próximo escenario de la leyenda del 10 cuando el Inter visite el sábado al Charlotte FC, por la cuarta jornada de la liga norteamericana.

La incógnita es simple y gigantesca a la vez: si ese día aún estará pendiente el gol 900 o si Messi ya habrá llevado su cuenta a territorios todavía más extraordinarios.