De vuelta a los estadios: el campeón Lanús mide a Boca y James espera por su debut en la MLS

El flamante campeón de la Recopa Sudamericana, Lanús, se presentará ante su público frente a un alicaído Boca Juniors, mientras que James Rodríguez espera por fin debutar en la liga norteamericana de fútbol (MLS).

Estas son las atracciones principales esta semana en las cuatro ligas más importantes de América:

- Argentina: Lanús presenta la Recopa a su gente

En el caótico torneo Apertura argentino, en el que hay partidos casi todos los días, entre este lunes y el martes se completa la octava fecha.

En ella, Boca Juniors (9° del Grupo A) volvió a defraudar al empatar de local con Gimnasia y Esgrima de Mendoza.

"Siento angustia y dolor", dijo el DT xeneize, Claudio Úbeda, muy presionado por los flojos resultados, tras la igualdad.

"No me gustan (los silbidos con los que fue despedido el equipo en La Bombonera). Pero es lógico que el hincha de Boca exija y sienta que tenemos que ganar estos partidos. Tenemos la obligación y no lo hicimos", añadió.

El miércoles, además, el club azul y oro se pondrá al día con el fixture y jugará su partido pendiente de la séptima etapa: una visita de riesgo frente al flamante campeón de la Recopa Sudamericana, Lanús (10° del A).

El Granate, que logró su Maracanazo el jueves al ganarle de atrás y en el alargue 3-2 al poderoso Flamengo, se dará un baño de masas ante su gente en su estadio, el Ciudad de Lanús, en el sur de Buenos Aires.

"Le ganamos dos partidos a Flamengo, no es poco", celebró su entrenador, Mauricio Pellegrino. "A veces no se trata tanto de presupuestos y los chicos han dado una lección".

Por su lado, River Plate (6°) jugaba este lunes su primer partido de la era post Marcelo Gallardo, de visita ante Independiente Rivadavia, sorpresivo líder del Grupo B.

La novena fecha, que debía jugarse desde el jueves hasta el lunes siguiente, fue suspendida el lunes 23 de febrero por pedido de los clubes "en repudio a la denuncia realizada" por la entidad recaudatoria estatal contra la Asociación del Fútbol Argentino.

La AFA, su presidente y otros cuatro dirigentes son investigados en una causa que busca determinar si la poderosa entidad futbolística retuvo en forma indebida y luego no depositó dinero por impuestos y aportes jubilatorios entre 2024 y 2025 por un monto equivalente a unos US$13.000.000.

- MLS: Esperando por James -

El 10 colombiano James Rodríguez, de 34 años, permaneció en el banco de suplentes y no debutó el sábado en el Minnesota United, que logró su primer triunfo en la temporada 2026 de la MLS, 1-0 en casa ante FC Cincinnati.

James estuvo en el banquillo durante todo el partido sin siquiera realizar trabajos precompetitivos para este duelo por la segunda jornada de la liga.

El sábado próximo, en la tercera fecha, el Minnesota United visitará al Nashville SC, quizás con el esperado debut de James, quien sufrió problemas físicos en los últimos clubes que defendió.

El Inter Miami, por su parte, visitará al DC United el domingo envalentonado tras embolsarse el clásico de Florida ante Orlando City, que busca contratar al francés Antoine Griezmann.

Lionel Messi anotó un doblete en la espectacular remontada 4-2 de Las Garzas, que aspiran a conquistar su segundo título consecutivo en la MLS.

- México: Cruz Azul estrena el liderato -

En el meridiano del Clausura, Cruz Azul asaltó la punta al vencer de visita al Monterrey y aprovechar la caída del hasta entonces líder, el Guadalajara del DT argentino Gabriel Milito.

Tras iniciar el torneo con seis victorias al hilo, las Chivas parecen comenzar a desinflarse y el sábado sumaron su segunda derrota seguida, frente al Toluca.

Pero el técnico de la Máquina, el argentino Nicolás Larcamón, se muestra cauto.

"Vamos con paso firme, pero falta mucho trecho", comentó.

Este martes, en la novena fecha, que se disputa entre semana, Cruz Azul visitará al colista Santos Laguna, que todavía no conoce el triunfo (dos empates y seis derrotas).

Las Chivas, por su parte, segundas a un punto junto al Toluca, postergaron su partido de la etapa, contra el León, para el miércoles 18 de marzo, mientras que los Diablos Rojos toluqueños visitan el martes a los Pumas.

- Brasileirão: En pausa -

El Brasileirão, mientras tanto, esta semana se toma una pausa.

El fútbol en el gigante sudamericano pasa por la definición de los diferentes torneos estatales, con los más importantes, el Paulista y el Carioca, disputando sus finales el domingo.

La próxima fecha de la liga brasileña, la quinta, se jugará desde el martes 10 al jueves 12 de marzo.