De vuelta a los estadios: Fla a apagar el incendio; América suspira por Veiga

El poderoso Flamengo, el equipo de moda en Sudamérica, deberá poner las barbas en remojo para evitar que la falta de resultados en 2026 se le transforme en una crisis de proporciones, mientras que el América de México se encomienda a su nueva figura, Raphael Veiga

A continuación la antesala para esta semana de los tres principales campeonatos de fútbol de Latinoamérica

- Brasileirão: Flamengo y una crisis impensada -

El miércoles, en el Maracaná, el Fla deberá sepultar la impensada crisis con la que se encontró en este primer mes del año

El equipo más rico de Sudamérica, que apuesta a revalidar sus títulos de la Copa Libertadores y el Brasileirão, repatrió para ello al volante brasileño Lucas Paquetá, en la transferencia más costosa en la historia del fútbol de la región: US$42.000.000, según la prensa, pagados al West Ham inglés

Pese a ser el Rico McPato de Sudamérica y contar con una constelación de estrellas que dirige Filipe Luís, el Fla no inició con el pie derecho

El domingo perdió la Supercopa brasileña ante el Corinthians, por 2-0, el primer título al que aspiraba en la temporada

Además, es la primera vez desde que Filipe Luís asumió como su entrenador, en septiembre de 2024, que el Fla encadena derrotas en fila. Y ya van tres

Había caído 2-1 contra el Sao Paulo en su debut liguero y frente al Fluminense en el Campeonato Carioca

"Cuando hay una fase complicada, de muchas derrotas seguidas, hay que cerrar los oídos y trabajar", dijo el central Léo Ortiz

El miércoles recibirá al Inter. Este, que en 2025 coqueteó con el descenso, también arrancó la liga con derrota, 1-0 en casa contra Athletico Paranaense

El otro candidato al título, el Palmeiras, que debutó con empate ante el Atlético Mineiro, recibirá el mismo día al Vitória, un rival que no debería generarle mayores complicaciones

- Apertura argentino: River y Boca marcan el paso -

En el rocambolesco torneo Apertura argentino, en el que prácticamente todos los días hay partidos, los grandes River Plate y Boca Juniors se encaminan a quedarse con el primer lugar de sus grupos

El Millonario, que igualó el domingo con Rosario Central sin goles por la tercera fecha, lidera el Grupo B con 7 puntos, aunque puede ser superado por Independiente Rivadavia (6) que el martes recibirá a Sarmiento en el cierre de la etapa

El sábado, en la cuarta fecha, recibirá a Tigre, que puede llegar al Monumental con sus mismos puntos

"Tengo plantel para pelear", dijo el DT de River, Marcelo Gallardo, tras un 2025 para el olvido

Boca, por su lado, se recuperó de la derrota ante Estudiantes de La Plata y venció 2-0 a Newell's Old Boys en un partido en el que debutaron sus últimas adquisiciones, el volante Santiago Ascacíbar y el extremo paraguayo Ángel Romero

El Xeneize (6 puntos) quedó a una unidad de los líderes del Grupo A, Platense y Vélez Sarsfield, al que visitará el domingo en el José Amalfitani en el choque más atractivo de la cuarta fecha de un Apertura que no da respiro

- Clausura mexicano: América se encomienda a Raphael Veiga -

El América, que logró el fin de semana su primera victoria en el Clausura mexicano, 2-0 sobre Necaxa por la cuarta fecha, se encomienda a su nueva estrella, el brasileño Raphael Veiga, para no perderle pisada a su archirrival y líder del torneo, el Guadalajara

Pese a que aún no se oficializó la adquisición de Veiga, el exarmador de Palmeiras observó el triunfo de las Águilas desde el estadio Ciudad de los Deportes

"Estoy muy feliz de llegar al más grande de México", dijo Veiga tras su desembarco

Según la prensa local, Veiga tramitará esta semana el permiso de trabajo para poder debutar el sábado cuando América reciba al Monterrey

"Quería traer un 10 de gran jerarquía, y para mí Rapha es de los mejores jugadores que he podido ver en la posición de enganche", dijo el DT americano, el brasileño André Jardine

Guadalajara, por su parte, líder con pleno de puntos, visitará el viernes, en el inicio de la quinta fecha, al colista Mazatlán, que perdió los cuatro juegos previos

"Lo del liderato es algo anecdótico en este momento para mí, porque no define absolutamente nada, pero sí es importante ganar la mayor cantidad de puntos posible en el inicio del campeonato", dijo el DT de las Chivas, el argentino Gabriel Milito