De vuelta a los estadios: Palmeiras por la punta, River a sacudirse el polvo

¿Podrá Palmeiras atrapar, por primera vez, la punta del Brasileirão en la jornada en que espera el debut de su flamante y millonario refuerzo? Mientras el Verdão tiene grandes aspiraciones, otro coloso sudamericano, River Plate, intentará reponerse tras la humillación que sufrió en el torneo argentino.

A continuación, la antesala para esta semana de los tres principales campeonatos de fútbol de Latinoamérica:

- Brasileirão: Palmeiras, por el liderato y un esperado debut -

Gran adversario del Flamengo en la pugna por la estrella de la liga más poderosa de América, el Palmeiras tendrá esta semana la opción de apoderarse por primera vez del liderato del campeonato brasileño de 2026.

El Verdão necesita vencer el jueves, en el cierre de la tercera jornada, en su visita al Internacional de Porto Alegre (16°) y que el Red Bull Bragantino, puntero, no gane más temprano en el terreno del Corinthians (19°).

Los hombres que dirige Abel Ferreira pueden empezar a marcar el ritmo en el certamen que han ganado más que nadie en una fecha en la que su torcida espera una moñona: el triunfo contra los colorados y el debut de su flamante refuerzo, Jhon Arias.

Segundo fichaje de los paulistas para esta temporada, tras el volante brasileño Marlon Freitas, el extremo colombiano retornó del Wolverhampton inglés a cambio de 25 millones de euros, según la prensa, en una nueva muestra del poderío económico de los equipos de Brasil.

Arias, ídolo del Fluminense y conocido por su polifuncionalidad en el ataque, espera atiborrarse de coronas en Sao Paulo y garantizarse un cupo con Colombia en el Mundial de Norteamérica.

"Estoy muy feliz de llegar a un club con el tamaño y la grandeza del Palmeiras", dijo el colombiano el sábado tras el anuncio oficial de su contratación.

El campeón defensor, el Flamengo (13°), por su parte, pretende firmar su resurrección tras un mal arranque de año cuando abra la jornada el martes en casa del Vitória (12°).

- Argentina: River, a curarse las heridas -

Tras padecer en carne propia el rugido de Tigre, que lo goleó 4-1 el sábado en el Monumental, River Plate quiere venganza. ¿Será Argentinos Juniors, el jueves en el arranque de la quinta jornada del Apertura, su víctima?

La primera derrota del año para los hombres de Marcelo Gallardo, que pudo ser por un marcador mucho más amplio, encendió las alarmas en un Millonario que tiene todavía muy vivo el fracaso de 2025.

A pesar de explotar su chequera, el año pasado el club de la banda roja cruzada no ganó ningún título ni clasificó a la Copa Libertadores por primera vez desde 2014, y la paliza en casa ante el sorprendente Tigre lo alejó, además, del primer puesto del Grupo B.

"No es aceptable perder como perdimos, pero es algo que puede pasar", dijo el Muñeco.

Su eterno archirrival, Boca Juniors, también está a la caza de venganza tras perder la oportunidad de liderar el Grupo A al caer 2-1 el domingo en casa de Vélez Sarsfield, puntero de la zona.

El Xeneize (5°) abrirá las puertas de La Bombonera a Platense (4°) el domingo, un día antes de que la quinta jornada baje el telón.

- México: Las Águilas desafían al feroz líder -

Gabriel Milito y sus Chivas de Guadalajara pondrán a prueba el sábado en un clásico mexicano su arranque feroz en el Clausura, en el que tienen pleno de puntos tras cinco jornadas.

El entrenador argentino, que el año pasado estuvo en la cuerda floja por malos resultados, apuntará a vencer al América (8°) y seguir rodeándose de argumentos para dinamitar la naciente dinastía del Toluca (6°), ganador de los dos últimos torneos.

"Jugamos en casa contra el clásico rival que tiene un gran equipo y va a ser una muy buena prueba para nosotros. Medirnos con los mejores siempre es agradable, importante", dijo Milito.

Las Chivas recibirán a las Águilas en el meridiano de la sexta fecha, que se disputará entre viernes y domingo, con el joven delantero mexicano Armando González en romance con las redes.

La Hormiga, de 22 años, lidera la tabla de artilleros con cuatro dianas, una cifra que puede tornarse en carta de presentación para el seleccionador Javier Aguirre con miras al Mundial.

Pero los americanistas vienen al alza y llevan tres partidos ligueros sin perder (dos triunfos, un empate), y además recargaron su mediocampo con la contratación del armador brasileño Raphael Veiga, ídolo del Palmeiras.