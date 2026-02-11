De Zerbi deja de ser el entrenador del Marsella

11 feb (Reuters) - El entrenador del Olympique de Marsella, Roberto De Zerbi, dejó su cargo de mutuo acuerdo con el club con efecto inmediato, informó el miércoles el equipo de la Ligue 1.

La salida de De Zerbi se da tras la goleada por 5-0 que el equipo sufrió el domingo ante su rival, el París Saint-Germain, y su eliminación de la Liga de Campeones el mes pasado.

"El Olympique de Marsella y Roberto De Zerbi, entrenador del primer equipo, anuncian el fin de su colaboración de mutuo acuerdo", dijo el Marsella en un comunicado.

"Tras las conversaciones entre todas las partes implicadas en la gestión del club —el propietario, el presidente, el director deportivo y el entrenador—, se decidió realizar un cambio al frente del primer equipo", agregó.

De Zerbi, que se incorporó al Marsella en 2024 tras su exitosa etapa en el Brighton and Hove Albion, llevó al equipo al segundo puesto de la liga la temporada pasada, detrás del PSG. Esta temporada, tras 21 jornadas, el equipo ocupa la cuarta posición de la tabla. (Reporte de Shrivathsa Sridhar en Bangalore; edición en español de Javier López de Lérida)