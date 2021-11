De Zerbi: "Vinicius es un ejemplo para muchos jóvenes"

El entrenador del Shakhtar Donetsk, Roberto de Zerbi, ensalz贸 la figura de Vinicius Junior "no s贸lo por sus goles" en el primer partido frente a su equipo sino porque es "un ejemplo para muchos j贸venes" por su actitud y su capacidad, adem谩s de subrayar que no cambiar谩n su filosof铆a pese a la dificultad que supone enfrentarse al Real Madrid.

"Estamos siguiendo con nuestro principios y juego. Todav铆a no nos conocemos demasiado bien. Lo que hemos hecho y progresado estos meses seguiremos avanzando y demostrando nuestra filosof铆a de juego. No importa que sea un rival tan dif铆cil, vamos a seguir con nuestra filosof铆a", dijo De Zerbi, que no tuvo reparos en elogiar a Vinicius cuando fue preguntado por el brasile帽o.

"Vinicius es un gran jugador no solo en el partido contra el Shakhtar. Creo que Vinicius es un ejemplo para muchos que juegan en esta posici贸n. Lo demostr贸 tanto en torneos internacionales como en Europa. A tan temprana edad, empez贸 a llevar una camiseta del Real Madrid, que es una camiseta muy pesada para todos los futbolistas. Vinicius mostr贸 sus cualidades. Creo que ahora es un ejemplo, y lo ser谩 en el futuro para muchos jugadores j贸venes", apunt贸.

En relaci贸n a c贸mo parar a los blancos -sobre todo tras el 0-5 del 煤ltimo duelo-, el t茅cnico del Shakhtar dijo que han estudiado bien a los merengues. "Hemos visto el partido contra el Bar莽a y muchos otros partidos. Vamos a tener en cuenta a Vinicius, a Benzema y a otros jugadores. Nuestra filosof铆a va a seguir igual, vamos a seguir avanzando con nuestros jugadores", espet贸.

Sobre su hom贸logo en el banquillo madridista, Carlo Ancelotti, afirm贸 que "es un ejemplo para todos los entrenadores italianos". "Sabe transmitir tranquilidad a los futbolistas, lo que demostr贸 cuando fue entrenador en Inglaterra, Francia, Espa帽a, Italia. Solo podemos seguir vi茅ndolo como un ejemplo, porque lo considero uno de los entrenadores m谩s fuertes".

Por 煤ltimo, en cuestiones sobre su alineaci贸n, el t茅cnico prefiri贸 ser reservado. "Dentinho vol贸 aqu铆 desde Kiev y probablemente jugar谩, pero a煤n no he determinado la alineaci贸n inicial. Tomar茅 una decisi贸n el mismo d铆a del partido. Quiz谩s juegue desde los primeros minutos, quiz谩s como suplente", finaliz贸.