Debacle de Estados Unidos en el US Open: Shelton y Tiafoe fuera en tercera ronda

El tenis estadounidense sufrió el viernes un duro golpe con las eliminaciones consecutivas de Ben Shelton y Frances Tiafoe, dos de sus mayores figuras, en la tercera ronda del US Open.

Taylor Fritz, finalista el año pasado, y Tommy Paul se quedan como únicas opciones locales para soñar con un primer campeón masculino en Nueva York desde Andy Roddick en 2003.

La derrota del joven Shelton, sexto del ránking mundial, fue producto de una lesión de hombro que lo obligó a retirarse frente al francés Adrian Mannarino (77) cuando el marcador estaba empatado 6-3, 3-6, 6-4 y 4-6.

El zurdo local, campeón este mes del Masters 1000 de Canadá, comenzó a sentir el dolor cuando dominaba por dos sets a uno y empezaba el cuarto parcial.

Tras ser atendido en el banco, el carismático Shelton trató de seguir jugando pero los gestos de dolor se repetían tras cada golpe.

El rostro del jugador se fue ensombreciendo y desde la grada su padre y entrenador, Bryan Shelton, le hizo señales de que cesara su intento.

Tras perder el cuarto set, Shelton se dirigió a Mannarino para felicitarlo por la clasificación.

El dolor "era muy alto. Nunca me retiré antes, no soy un tipo que se retire si puede jugar", dijo abatido ante la prensa.

"Nunca había sentido algo así", indicó Shelton sin poder identificar el origen de la lesión. "El dolor empezó al comienzo del cuarto set pero honestamente no tengo ni idea de qué se trata".

"Esto es muy desafortunado para él y afortunado para mí", dijo de su lado Mannarino sobre la pista.

"Cuando empezó a tener dolor él iba ganando y, honestamente, iba a ganar probablemente el partido", reconoció el francés que a sus 37 años alcanzó por primera vez los octavos del US Open.

Shelton era uno de los aspirantes a retar en Nueva York a los favoritos Carlos Alcaraz y Jannik Sinner.

El jugador de Atlanta llegaba con el impulso de su primer título Masters 1000 en Toronto y una racha de 12 victorias en 14 partidos en la gira previa de pista dura.

Su pareja, la estrella del fútbol local Trinity Rodman, estuvo alentándolo en los primeros partidos desde la grada.

- "Es muy difícil" -

Una hora después de la desafortunada salida de Shelton, Frances Tiafoe encajó una impactante derrota ante el alemán Jan-Lennard Struff por 6-4, 6-3 y 7-6 (9/7).

Número 27 de la ATP, Tiafoe fue semifinalista del US Open en 2022 y 2024 y no se despedía antes de octavos desde 2019.

Struff, que proviene de la fase de clasificación, ya había sorprendido esta semana al noruego Casper Ruud, subcampeón en 2022.

"Va a ser difícil de aceptar la forma en que jugué hoy y estar fuera del US Open tan temprano", reconoció Tiafoe, que reconoció la superioridad de Struff en el choque.

"Tengo que quitarme el sombrero ante él. Me hizo sentir muy incómodo", admitió. "Es lo que es. Tengo que aceptarlo.

Es muy difícil".

En la rama femenina, Estados Unidos cuenta con una mayor variedad de bazas aunque su principal candidata, Coco Gauff, lidia con una presión que el jueves la llevó a romper en lágrimas en pleno partido.

