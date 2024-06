Debate presidencial en eeuu: algunos indecisos creen que fue una noche desastrosa para biden

Por Tim Reid y Gram Slattery

28 jun (Reuters) - Un grupo de votantes estadounidenses que no eran capaces elegir entre Joe Biden y Donald Trump antes del debate presidencial del jueves emitieron sus veredictos tras la contienda y fueron casi universalmente malas noticias para Biden.

De los 13 "indecisos" que hablaron con Reuters, 10 describieron la actuación del presidente demócrata de 81 años frente al candidato republicano Trump colectivamente como floja, desconcertante, embarazosa y en ocasiones incómoda de ver.

Gina Gannon, de 65 años, jubilada en el disputado estado de Georgia, votó por Trump en 2016 antes de pasarse a Biden en 2020.

"Joe Biden parecía muy débil y confuso desde el principio. Me preocupa que nuestros enemigos globales vean a Joe Biden de esta manera. Me sorprendió y me consternó. Odio ver a nuestro presidente actuando así en televisión y ante el mundo", dijo Gannon.

Y añadió: "Ahora voy a votar claramente a Donald Trump".

Los debates presidenciales suelen tener una influencia limitada en los votantes, pero Biden y Trump están en una carrera muy reñida y es probable que las elecciones se decidan por solo miles de votos en un puñado de estados indecisos. Ambos candidatos necesitan ganarse al número relativamente pequeño de votantes que aún no han decidido a quién votar.

Biden tuvo una actuación titubeante, mientras Trump le fustigaba con una batería de ataques a menudo falsos.

La pobre actuación de Biden inquietó a sus compañeros demócratas y probablemente acentuará la preocupación de los votantes de que es demasiado viejo para otro mandato de cuatro años.

Siete de los nueve votantes que se mostraron consternados por la actuación de Biden dijeron a Reuters que ahora se inclinaban por Trump, porque ya no creen que Biden pueda desempeñar sus funciones como presidente.

Tres de ellos dijeron que votarían definitivamente a Trump en su revancha electoral del 5 de noviembre con Biden, aunque dos de ellos dijeron que no les gustaba el expresidente republicano.

Meredith Marshall, de 51 años, que vive en el área de Los Ángeles y trabaja por cuenta propia, dijo que el debate la dejó conmocionada.

Votó por Biden en 2020, pero ahora se inclina por Trump, ya que considera que a Biden le falta agilidad mental.

"Basándome en este debate, sin duda votaría a un mentiroso y a un convicto antes que a una persona que no parece estar del todo bien mentalmente".

Alrededor del 20% de los votantes dicen que no han elegido candidato en la carrera presidencial de este año, que se inclinan por opciones de terceros partidos o que podrían no votar en absoluto, según la encuesta más reciente de Reuters/Ipsos.

Reuters entrevistó a 15 de estos votantes antes del debate del jueves y accedieron a ser entrevistados de nuevo después del evento para saber si el debate había cambiado sus opiniones.

No todo fueron malas noticias para Biden.

Ashley Altum, una gestora de salud mental de 28 años de Carolina del Sur, estaba indecisa entre Biden o un tercer candidato antes del debate.

Ahora se inclina más por Biden.

Dijo que estaba satisfecha con las respuestas de Biden, dado que estaba más dispuesto que Trump a responder directamente a las preguntas.

"Vi a Biden flojear bastante, pero siempre me sorprende que no lo haga más gente en estas situaciones", dijo. "Creo que el que alguien pueda subir ahí y hablar con elocuencia es impresionante para empezar".

Biden señaló en el debate que Trump, a sus 78 años, es solo tres años más joven.

"Pero Trump era Trump, sin más. Desde el punto de vista del deterioro cognitivo, no vi eso en Trump", dijo Tom Reich, de 36 años, ingeniero de software de Carolina del Sur.

Las cuestiones de la edad y la capacidad mental estallaron en la campaña electoral en febrero, tras un informe de un abogado especial del Departamento de Justicia que sugería que Biden sufría fallos de memoria.

"Qué desastre para los demócratas", dijo Scott Harrington, de 63 años, pescadero en Massachusetts, después de ver el debate.

"Yo estaba indeciso, pero esperaba que Biden hubiera sido lo suficientemente bueno para poder votar por él. Trump me cae fatal. Me preocupaba que Biden demostrara que no está a la altura del cargo, pero fue incluso peor de lo que me temía. Puede que me abstenga". (Reporte de Tim Reid y Gram Slattery en Washington; reporte adicional de Helen Coster y Alexandria Ulmer; edición de Ross Colvin y Daniel Wallis; editado en español por Tomás Cobos)

Reuters