Debate sobre la salud mental regresa al tenis tras declaraciones de Alexander Zverev

LONDRES (AP) — Cuando Naomi Osaka habló sobre su ansiedad y depresión en el Abierto de Francia de 2021, se inició una conversación en el deporte —y en la sociedad en general— sobre la salud mental y la importancia de abordar estos temas.

Desde entonces, cada vez más jugadores han hablado sobre el tema y han buscado ayuda, y los tabúes que existían parecen haber desaparecido. Sin embargo, la forma en que el tres veces finalista de Grand Slam Alexander Zverev discutió su estado mental después de una eliminación en la primera ronda de Wimbledon esta semana reavivó la conversación.

“Me siento muy solo ahí afuera a veces. Lucho mentalmente. ... Estoy tratando de encontrar formas de salir de este agujero. Sigo encontrándome de nuevo en él de alguna manera”, expresó Zverev, quien fue subcampeón en el Abierto de Australia en enero pero luego pasó por una racha de resultados difíciles esta temporada cuando tuvo la oportunidad de superar a Jannik Sinner en el puesto número 1 del ranking.

Zverev: "Me siento bastante solo en la vida"

"Me siento, en términos generales, bastante solo en la vida en este momento, lo cual es un sentimiento que no es muy agradable", dijo Zverev. "No es un sentimiento en una cancha de tenis, es simplemente un sentimiento de vida en general".

El miércoles, se les preguntó a los jugadores en el All England Club sobre las palabras de Zverev.

Algunos dijeron que podían empatizar.

Otros ofrecieron consejos.

Amanda Anisimova fue semifinalista del Abierto de Francia como adolescente en 2019, luego anunció hace dos años que se tomaría un tiempo libre debido al agotamiento. Ha estado de regreso por un tiempo y llegó a la tercera ronda en Wimbledon con una victoria el miércoles.

"Definitivamente es complicado. Cada uno de nosotros pasa por algo en algún momento de nuestras vidas. Tenemos nuestros momentos de negatividad. Honestamente, se necesita un poco de autorreflexión, averiguar qué está saliendo mal o cómo puedo crear un estilo de vida que disfrute. Siento que hay muchos factores. Para mí, personalmente, fue encontrar personas en las que pudiera confiar y en las que confiara. Personas con las que pudiera hablar", dijo Anisimova.

"Lo que Alex dijo sobre sentirse solo... muchas personas luchan con la soledad, especialmente en el circuito profesional", agregó, señalando que tomarse un descanso de la vida en el tour "realmente me ayudó y estoy feliz de haberlo hecho, porque regresé con una nueva perspectiva, me sentí renovada y siento que aprendí mucho sobre mí misma".

Tenistas hablan sobre recurrir a la terapia

Aryna Sabalenka, quien ocupa el primer lugar del ranking y posee tres trofeos importantes, dijo que trabajó con un terapeuta durante cinco años.

"Es realmente importante hablar abiertamente sobre lo que sea que estés enfrentando. ...

Es realmente importante ser abierto y hablar sobre lo que estás experimentando, porque si lo mantienes dentro, solo te va a destruir. Creo que eso es algo que le está pasando a él", dijo Sabalenka. "Creo que (Zverev) solo necesita abrirse a quien sea cercano a él".

En el Abierto de Australia, la ganadora del título Madison Keys habló sobre su dependencia de la terapia y las formas en que le permitió ser más feliz, en general, y más exitosa en el tenis, un deporte en el que las derrotas son frecuentes y las expectativas pueden ser una carga.

Derrotas en la cancha pueden afectar fuera de la misma

"Nuestra identidad se envuelve mucho en ser un jugador de tenis. Eso es genial, pero cuando tienes semanas, meses, años difíciles en el tour, eso realmente puede afectar cómo te ves a ti mismo como persona", dijo Keys, una estadounidense de 30 años, el miércoles.

"Así que poder sumergirse en eso y descubrir cómo separar los dos y saber que no eres solo un jugador de tenis, eres una persona completa que tiene todos estos otros atributos realmente geniales y otros intereses y simplemente cosas diferentes en tu vida".

Cuando un reportero le preguntó al tercer cabeza de serie Zverev después de su derrota ante Arthur Rinderknech el martes si podría considerar intentar la terapia, el alemán de 28 años respondió: "Por primera vez en mi vida, probablemente la necesite".

“Nunca me había sentido tan vacío antes. Simplemente me falta alegría, simplemente me falta alegría en todo lo que hago. No se trata necesariamente del tenis. Simplemente me falta alegría fuera del tenis, también”.

Andrey Rublev, un cuartofinalista de Slam en diez ocasiones de Rusia que es el cabeza de serie número 14 en Wimbledon, dijo después de su victoria el miércoles que la vida en el tour, en sí misma, no es el problema para alguien como Zverev.

"El tenis es solo el punto de activación", dijo Rublev. "Es algo dentro de ti que necesitas enfrentar".

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.