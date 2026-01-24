"Debemos seguir así", Fàbregas

"Estoy muy tranquilo porque sé y sabemos quienes somos y de donde venimos y eso es muy importante", destacó al aludir al ascenso de Como a primera división en la pasada temporada, en la que se asentó rápidamente a la categoría y realizó una muy buena campaña, que está mejorando en esta.

"Estamos recorriendo un camino y hoy sumamos otra victoria. Fue por mérito de los muchachos que comprendieron la importancia que tenía este partido", explicó Fabregas, al afirmar: "debemos seguir así y seguir mejorando. No hay tiempo para descansar porque el martes volveremos a jugar por Copa Italia y queremos hacer las cosas bien".

Como visitará ese día a Fiorentina por el último pasaje a los cuartos de final, instancia en la que espera Napoli, vencedor en octavos por penales de un Cagliari que hoy justamente chocaba en Florencia con el equipo de Paolo Vanoli en otro de los adelantos de la vigesimosegunda fecha.

"Creo que el equipo sigue creciendo y por eso siempre hablo de recorrido y de continuidad. A mi entender, es así que se crea una escuadra que quiere seguir dando pasos hacia adelante. Hay que tener en cuenta que estos son chicos de 20 o 21 años en promedio, pero no deja de sorprenderme como mejoran semana tras semana", sentenció.

"Tenemos que mantener la humildad y los pies sobre la tierra para seguir por este camino", concluyó el DT de un Como que había goleado por 5-1 cuando chocaron en noviembre, en Turín, al Torino de Marco Baroni, que hoy fue despedido con gestos de reprobación e insultos por el público que lo acompañó en el estadio Giuseppe Sinigaglia.

Un estruendoso silbido se escuchó desde la tribuna que ocupaban cuando finalizó el duelo y medio centenar de ellos saltó a la cancha para confrontarse con los jugadores, generando un momento de tensión hasta que el plantel visitante finalmente ingresó a los vestuarios.

"Asumo toda la responsabilidad por esta derrota", aclaró de inmediato Baroni al aludir al cuarto traspié consecutivo del "granate" en el campeonato, que lo deja un paso más cerca de los equipos que pelean por la permanencia en el fondo de la tabla.

"Enfrentamos a un rival que nos superó físicamente, pero en este momento de dificultad el único camino es mantenernos más unidos que nunca y trabajar con la cabeza gacha. Es lo único que podemos y debemos hacer", completó Baroni, según el cual el tercer gol de Como, convertido por el francés Lucas Da Cunha a los 59', sentenció el partido.

"Fue imposible remontarlo porque chocamos con un equipo fuerte y con una enorme calidad técnica que, además, está mentalmente fortalecido. Torino no supo entender que debía jugar de otra manera, pero, repito, asumo toda la responsabilidad por esta derrota y confío en que superaremos esta crisis". (ANSA).