¿Debes cubrir la unidad exterior del aire acondicionado en invierno? Lo que recomiendan los expertos

MADRID, 23 Oct. 2025 (Europa Press) -

Con la llegada del frío, muchos hogares se preparan para el invierno:

los ventiladores vuelven al armario y la calefacción toma el relevo. Entonces surge una duda habitual: ¿qué hacer con la máquina exterior del aire acondicionado que queda a la intemperie? Aunque a simple vista parece lógico protegerla del frío, la lluvia o el polvo, la mayoría de los equipos modernos están diseñados precisamente para resistir estas condiciones. En muchos casos, incluso siguen funcionando en modo bomba de calor, por lo que cubrirlos sin criterio puede hacer más daño que bien.

¿CUBRIRLA: SÍ O NO? La unidad exterior alberga el compresor y el intercambiador de calor, dos piezas fundamentales del sistema. Su carcasa está fabricada para soportar la intemperie y permitir que el aire circule libremente. Taparla por completo puede generar condensación interna, favorecer la aparición de óxido o moho y reducir su vida útil. En los días más fríos, además, algunos modelos pueden acumular una fina capa de hielo en las aletas, algo normal que los propios equipos resuelven mediante un ciclo automático de desescarche. Interferir con ese proceso cubriendo la máquina puede alterar su funcionamiento y aumentar el consumo energético.

CUÁNDO SÍ CONVIENE PROTEGERLA Aun así, hay situaciones en las que una protección parcial puede ser útil. Si la vivienda se encuentra en una zona con mucha vegetación o expuesta a la caída de hojas, cubrir la parte superior durante el otoño puede evitar que los residuos se acumulen en el ventilador o las rejillas. En regiones muy frías, también conviene revisar que la unidad esté algo elevada del suelo para impedir que la nieve o el hielo bloqueen las salidas de aire. Desde el portal técnico Servicio de Reparación explican que "colocar la máquina exterior al menos a cinco centímetros del suelo ayuda a que no se acumule agua o hielo bajo el equipo", y recomiendan mantener limpio el entorno y comprobar que el sistema de desescarche automático funcione correctamente.

LA CLAVE: MANTENIMIENTO Y SENTIDO COMÚN Más que tapar o destapar, la mejor manera de cuidar la unidad exterior es realizar un mantenimiento básico antes del invierno: limpiar hojas, revisar las conexiones y asegurarse de que no haya obstáculos cerca. Si el aparato no se usa durante varios meses, puede colocarse una funda transpirable que proteja de la suciedad, pero nunca una cubierta hermética que impida la ventilación.