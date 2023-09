Tokio--(business wire)--sep. 1, 2023--

teamLab Planets TOKYO DMM (“teamLab Planets”), el museo inmersivo en el cuerpo del colectivo artístico teamLab en Toyosu, Tokio, celebró su quinto aniversario con la renovación de los espacios para obras de arte, convirtiéndolo en una experiencia aún más inmersiva.

Este comunicado de prensa trata sobre multimedia. Ver la noticia completa aquí: https://www.businesswire.com/news/home/20230830242064/es/

As visitors touch the countless crystals of light floating in the air, the work transforms interactively. On view at teamLab Planets, a body immersive museum in Toyosu, Tokyo. (teamLab, Ephemeral Solidified Light / Photo: teamLab)

En los seis meses transcurridos entre marzo y agosto de 2023, el museo ha recibido aproximadamente un millón de visitantes de 182 países y regiones de fuera de Japón. Esto supone el 70% del total de visitantes del museo (*1). También se ha informado que aproximadamente 1 de cada 10 visitantes de Japón procedentes del extranjero visitan teamLab Planets (*2).

Nueva instalación:luz solidificada efímera

Dentro de una obra de arte inmersiva que los visitantes experimentan al entrar en el agua, innumerables masas de luz flotan en el aire, cada una compuesta por múltiples colores. Los límites de cada color están claramente separados como si fueran sólidos. La separación de colores aparentemente sólida de las masas de luz no se ve en el mundo natural y se debe a una sincronización extrema. Mediante la autoorganización a lo largo del tiempo, este fenómeno de sincronización crea una gran estructura ordenada.

Renovación de los espacios de las obras de arte

En The Infinite Crystal Universe, una obra de arte que crea una escultura tridimensional a partir de una colección de puntos de luz, los visitantes pueden participar en la obra mediante el uso de la aplicación teamLab y crear la obra junto con otras personas en el espacio. Al lanzar una estrella de su elección desde la aplicación, se crea una escultura de luz delante de usted, y el espacio de esta obra está creado por un grupo de estas esculturas de luz. Con la renovación, se han añadido cinco nuevas esculturas de luz a la instalación.

También se ha renovado una instalación llena de esferas de luz que cambian a colores ambiguos a través de las interacciones de la gente, Expanding Three-dimensional Existence in Transforming Space, y varios otros espacios de obras de arte, que amplían la experiencia de sumergir físicamente todo el cuerpo.

Además, teamLab Planets, cuyo cierre estaba previsto inicialmente para finales de 2023, se ha ampliado hasta finales de 2027 debido a la popularidad del museo.

Concepto de teamlab planets

Junto con otros, sumerja todo su cuerpo, perciba con su cuerpo y conviértase en uno con el mundo

teamLab Planets es un museo en el que se camina por el agua y un jardín en el que se es uno con las flores. Consta de cuatro espacios de obras de arte a gran escala y dos jardines creados por el colectivo artístico teamLab.

La gente se descalza y sumerge todo su cuerpo en las vastas obras de arte junto con otras personas. Las obras cambian con la presencia de las personas, difuminando la percepción de los límites entre uno mismo y las obras. Otras personas también crean cambios en las obras, difuminando los límites entre ellos y las obras, y creando una continuidad entre uno mismo, el arte y los demás.

-----------------------

*1, sitio web oficial de teamLab Planets, datos de compra de entradas (datos obtenidos del 1 de marzo al 31 de agosto de 2023) *2 “ Amazing Nippon / Digital Art Museum in Tokyo Enchants Overseas Tourists - The Japan News ” The Japan News by the Yomiuri Shimbun. 5 de agosto de 2023.

Acerca del Museo

teamLab Planets TOKYO DMM 6-1-16 Toyosu, Koto-ku, Tokio https://www.teamlab.art/e/planets/

Horario Septiembre a noviembre: 09:00 a 22:00 *Última entrada 1 hora antes del cierre *Horario sujeto a cambios. Consulte la página web oficial para obtener la información más reciente. Cerrado: 6 de septiembre (miércoles), 4 de octubre (miércoles), 8 de noviembre (miércoles)

Entrada Adulto (a partir de 18 años) 3800 JPY Estudiante (13-17 años): 2300 JPY Niño (4-12 años): 1300 JPY Menores de 3 años: gratis Descuento para discapacitados: 1900 JPY

Tienda oficial de entradas https://teamlabplanets.dmm.com

Comida y tiendas Ramen vegano UZU Tokio: https://vegan-uzu.com/pages/uzu-tokyo-en Floristería teamLab: https://www.teamlab.art/e/flowershop/

Para los medios de comunicación Material para la prensa: https://goo.gl/tQXMLm Video destacado: https://youtu.be/KAQMAzRjoH0

Acerca de PLANETS Co., Ltd.

F undada en 2017. Opera y gestiona las instalaciones de teamLab Planets TOKYO. Ubicación: Tokyo Nihonbashi Tower 10F, 2-7-1 Nihonbashi, Chuo-ku, Tokio. Representante: Takumi Nomoto

Acerca de teamLab

teamLab (f. 2001) es un colectivo artístico internacional. Su práctica colaborativa busca navegar por la confluencia del arte, la ciencia, la tecnología y el mundo natural. A través del arte, este grupo interdisciplinar de especialistas, entre los que se encuentran artistas, programadores, ingenieros, animadores de CG, matemáticos y arquitectos, pretende explorar la relación entre el yo y el mundo, así como nuevas formas de percepción.

Para entender el mundo que los rodea, las personas lo separan en entidades independientes con límites percibidos entre ellas. teamLab pretende trascender estos límites en nuestra percepción del mundo, de la relación entre el yo y el mundo, y de la continuidad del tiempo. Todo existe en una larga, frágil y milagrosa continuidad sin fronteras.

Las exposiciones de teamLab se han celebrado en ciudades de todo el mundo, como Nueva York, Londres, París, Singapur, Silicon Valley, Pekín y Melbourne, entre otras. Los museos y exposiciones permanentes a gran escala de teamLab incluyen teamLab Borderless y teamLab Planets en Tokio, teamLab Borderless Shanghai, teamLab SuperNature Macao y teamLab Massless Beijing, y se inaugurarán más en ciudades como Abu Dhabi, Hamburgo, Jeddah y Utrecht.

Las obras de teamLab forman parte de la colección permanente del Museo de Arte Contemporáneo de Los Ángeles, la Galería de Arte de Nueva Gales del Sur de Sídney, la Galería de Arte de Australia Meridional de Adelaida, el Museo de Arte Asiático de San Francisco, el Museo de la Sociedad Asiática de Nueva York, la Colección Borusan de Arte Contemporáneo de Estambul, la Galería Nacional de Victoria de Melbourne y Amos Rex de Helsinki, entre otros.

teamLab está representado por Pace Gallery, Martin Browne Contemporary y Ikkan Art.

teamLab: https://www.teamlab.art/ Instagram: https://instagram.com/teamlab/ Facebook: https://www.facebook.com/teamLab.inc Twitter: https://twitter.com/teamLab_net YouTube: https://www.youtube.com/c/teamLabART

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Vea la versión original en businesswire.com:https://www.businesswire.com/news/home/20230830242064/es/

contact: planets co., ltd. departamento de relaciones públicas

Correo electrónico:pr-info@planets.art

Entrevista:https://forms.gle/fAtnDKLpQKFME6XR9

Keyword: japan asia pacific

Industry keyword: technology tourist attractions retail audio/video arts/museums entertainment destinations events/concerts travel restaurant/bar film & motion pictures vacation software food/beverage

SOURCE: PLANETS Co., Ltd.

Copyright Business Wire 2023.

Pub: 09/01/2023 01:24 am/disc: 09/01/2023 01:24 am

http://www.businesswire.com/news/home/20230830242064/es