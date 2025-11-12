Debilidad de escenario externo es un riesgo para el sistema financiero chileno: informe del Banco Central

SANTIAGO, 12 nov (Reuters) - Una mayor estrechez de las condiciones de financiamiento por un débil escenario externo es el mayor riesgo para la estabilidad financiera en Chile, destacó el miércoles el Banco Central.

En su Informe de Estabilidad Financiera (IEF) del segundo semestre, el organismo señaló que las vulnerabilidades globales se han acentuado y persisten focos de riesgo geopolítico, comercial, fiscal e institucional.

"El principal riesgo para la estabilidad financiera local continúa siendo un estrechamiento abrupto de las condiciones de financiamiento por un deterioro del escenario externo", dijo el banco.

Sin embargo, destacó que las condiciones financieras locales exhiben una leve mejora y la banca chilena presenta niveles de capital que permitirían mantenerse solvente en escenario de tensión severo.

