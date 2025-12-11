Debilidad del dólar tras baja de tasas en EE. UU. fortalece a monedas de la región

Por Javier López de Lérida

SANTIAGO, 11 dic (Reuters) - Las monedas latinoamericanas se fortalecieron el jueves, en línea con un debilitamiento del dólar en los mercados internacionales, después de que la Reserva Federal de Estados Unidos bajó su tasa de interés de referencia, lo que mejoró el atractivo de los activos regionales y las perspectivas de crecimiento económico.

* El dólar estadounidense se hundía a mínimos de varios meses frente al euro, el franco suizo y la libra esterlina, porque las perspectivas para las tasas de la Fed fueron menos agresivas de lo que algunos esperaban. El índice dólar bajó hasta un 0,52%, a un mínimo desde el 19 de agosto.

* El peso chileno y el real brasileño anotaron sus mayores alzas porcentuales diarias en meses frente al dólar.

* La Fed no solo bajó su tipo de referencia, a entre un 3,5% a un 3,75% -mucho más cerca de lo que se considera una tasa de interés neutral- sino que además mejoró sus perspectivas de crecimiento para la economía, antes de un cambio de liderazgo en mayo que podría propiciar una política monetaria más expansiva.

* El índice MSCI de divisas latinoamericanas subía un 1,24%, mientras que el índice bursátil avanzaba un 2,4%, su mayor alza desde el 22 de agosto.

* La moneda brasileña se fortaleció un 1,08%, a 5,4086 reales por dólar, con su mayor alza diaria desde fines de junio, mientras que el índice de referencia de la bolsa, el Bovespa, ganaba un 0,34%, a 159.560 puntos.

* El Banco Central de Brasil mantuvo en la víspera, tras el cierre del mercado, su tasa de interés en un récord del 15%, pero la economía seguía mostrando señales de fortaleza, con un crecimiento de las ventas minoristas en octubre de un 0,5% mensual en octubre, más de lo esperado por los economistas.

* El peso mexicano subía por la tarde un 0,71%, a 18,0268 unidades por dólar, su mejor nivel desde el 22 de julio del año pasado, mientras que el índice S&P/BMV IPC, integrado por las 35 acciones más líquidas del mercado, escalaba un 2,4%, a 64.933,3 puntos, en camino a un máximo de cierre y tras superar por primera vez las 65.000 unidades durante la sesión.

* El peso colombiano cerró con un alza de un 1,01%, a 3.800,6 unidades por dólar, en su segunda sesión seguida de ganancias; en tanto que el principal índice accionario de la bolsa, el MSCI COLCAP, revirtió ganancias iniciales y caía hacia el cierre un 0,45%, a 2.110,24 puntos.

* "Con la decisión de la Fed ya incorporada en los mercados, el dólar global mantiene su corrección presionado por la caída en los rendimientos de los bonos del Tesoro y un tono más dovish (expansivo) de la Fed, configurando un entorno favorable para emergentes", indicó la correduría Acciones y Valores, en Bogotá.

* "Bajo este marco, las monedas de LatAm deberían liderar el desempeño del bloque, respaldadas por mayor búsqueda de 'carry trade', y el peso destaca por su elevada sensibilidad al apetito por riesgo y al ajuste externo, con espacio para extender ganancias si persiste la debilidad del dólar", agregó.

* El peso chileno finalizó con un avance del 0,96%, a 914,20/914,50 unidades por dólar, su mejor cierre desde marzo, impulsado por un fuerte repunte en los precios del cobre.

* Mientras, el principal índice de la bolsa de comercio de Santiago, el IPSA, trepó un 1,89%, a un récord histórico de 10.362,84 puntos, antes del balotaje en la elección presidencial del domingo, en que se espera que gane el candidato de extrema derecha, José Antonio Kast, el favorito de los mercados.

* La moneda peruana, el sol, se apreció un 0,15%, a 3,369/3,370 unidades por dólar, mientras que la Bolsa de Lima avanzaba cerca del cierre un 1,62%, a 1.072,02 puntos, muy cerca del máximo de 1.073,83 unidades de la víspera.

* La moneda argentina avanzó un leve 0,07%, a 1.437 pesos por dólar, en el mercado mayorista, antes de importantes licitaciones locales de deuda y tras la colocación de un bono por 1.000 millones de dólares en los mercados internacionales, por primera vez desde 2018. El índice bursátil Merval, en tanto, bajó un 1,1%. (Contribución de Hernan Nessi en Buenos Aires, Froilán Romero y Manuel Farías en Santiago, Nelson Bocanegra en Colombia. Editado por Manuel Farías)