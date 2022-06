DeBose, Kotsur y Eilish entre 397 invitados a la Academia

Los recientes ganadores del Oscar Ariana DeBose, Troy Kotsur y Billie Eilish se encuentran entre las 397 personas invitadas a unirse a la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas.

La organización que otorga los Oscar dijo el martes que el 44% del grupo de 2022 se identifica como mujeres, el 50% proviene de fuera de Estados Unidos y el 37% de comunidades étnicas y raciales subrepresentadas. Si los invitados aceptan, lo cual hace la mayoría, podrán votar en la 95a edición de los Premios de la Academia.

Los actores invitados este año incluyen a Anya Taylor-Joy, Jessie Buckley, Gaby Hoffman, Robin de Jesús de “tick, tick... BOOM!”, Olga Merediz de “In the Heights” ("En el barrio"), los protagonistas de “Belfast” Jamie Dornan y Caitríona Balfe, así como Jesse Plemons y Kodi Smit-McPhee, ambos de “The Power of the Dog” ("El poder del perro"). También hay una importante presencia internacional, con invitaciones para el iraní Amir Jadidi de “A Hero” (“Un héroe”), la noruega Renate Reinsve de “The Worst Person in the World” (“La peor persona del mundo”), el francés Vincent London de “Titane”, la nigeriana Funke Akindele de "Jenifa” y el japonés Hidetoshi Nishijima de “Drive My Car”.

Entre los directores en la lista están Andrew Ahn de “Fire Island” ("Orgullo y seducción"), el español Mariano Barroso de “Todas las mujeres”, Reinaldo Marcus Green de “King Richard” (“Rey Richard: Una familia ganadora”), Mary Lambert de “Pet Sematary II” (“Cementerio de mascotas II”), Amy Seimetz de “She Dies Tomorrow” e Isabel Sandoval de “Lingua Franca”.

Varias personas, entre ellas el director de “Flee” Jonas Poher Rasmussen, el guionista y director de “Drive My Car” Ryusuke Hamaguchi y la guionista y directora de “CODA” Sian Heder, fueron invitados a formar parte de varias ramas, pero deben elegir una sola al aceptar.

En la rama musical, también están invitados el hermano de Eilish, Finneas O’Connell, junto a Dan Romer de “Luca” y Nathan Johnson de “Knives Out” (“Entre navajas y secretos”). Y los invitados de la rama de guion incluyen a Jeremy O. Harris de “Zola”, Adele Lim de “Crazy Rich Asians” (“Locamente millonarios”), Alex Ross Perry de “Listen Up Philip” (“Analizando a Philip”), Jon Spaihts de “Dune” (“Duna”) y Craig Mazin de “The Hangover Parte II” (“¿Qué pasó ayer? Parte II”).

Cada año, la academia invita a un nuevo grupo de profesionales del entretenimiento a unirse a la organización. Aunque una nominación al Oscar no es un requisito, a menudo es un punto de partida. El grupo de invitados de 2022, por ejemplo, incluye a 71 nominados al Oscar y 15 ganadores.

La academia se ha esforzado durante años en diversificar sus filas. Si todos los invitados de este año aceptan, el 34% de sus miembros serán mujeres, el 19% de una comunidad subrepresentada y el 23% de fuera de Estados Unidos.

La 95a entrega anual de los Premios de la Academia será el 12 de marzo de 2023 en Los Ángeles.