Debut de Vojvoda en el Santos de Neymar centra la atención en el Brasileirão

El estreno del argentino Juan Pablo Vojvoda como entrenador del Santos de Neymar es la gran atracción del fin de semana en el Brasileirão 2025, en una jornada en la que el líder Flamengo enfrenta al Gremio y su escolta, el Palmeiras, a su archirrival Corinthians.

Vojvoda, de 50 años, debuta al mando del Santos el domingo en Vila Belmiro frente al Fluminense, en la vigesimosegunda fecha.

Tras salir a finales de julio del Fortaleza, modesto club del nordeste al que llevó a la Copa Libertadores, el argentino fue presentado el martes como técnico del Peixe en sustitución de Cléber Xavier, despedido el 17 de agosto después de una humillante goleada 6-0 sufrida contra el Vasco da Gama.

Con 21 puntos, apenas dos unidades sobre la zona de descenso, el Santos recupera a Neymar, baja el domingo pasado por suspensión en la derrota 2-0 ante el Bahía.

Matheus Bachi, hijo del exseleccionador brasileño Tite, dirigió ese encuentro como interino.

"Sé que tenemos que ganar (...), necesitamos una respuesta inmediata", declaró Vojvoda, que dio un voto de confianza a Neymar cuando arrecian las críticas: "No es cualquier jugador, es uno de los mejores del mundo".

El Fluminense, en la mitad de la tabla (9º), encadena dos derrotas seguidas: el sábado en liga contra el Bragantino (4-2) y el jueves en la ida de los cuartos de final de la Copa de Brasil contra el Bahia (1-0).

Flamengo, arrollador

Tras vapulear el lunes 8-0 al Vitória, en la mayor goleada en el Brasileirão desde 1984, el Flamengo recibe el domingo a un irregular Gremio de Porto Alegre con la intención de mantenerse firme en el liderato. Suma 46 puntos, por 42 de Palmeiras.

"Si la afición espera otro 8-0, acabará pitando", llamó a la calma el técnico flamenguista, Filipe Luís. "Cada partido es un nuevo contexto, una nueva historia (...), no será fácil".

El Gremio, decimocuarto, tiene puestas altas expectativas en el debut del volante Arthur, en su regreso al club tras pasar por grandes de Europa como Barcelona, Liverpool y Juventus.

Derbi para vengarse

El Palmeiras apunta el domingo a su cuarta victoria seguida en liga en el derbi contra el Corinthians, con sed de revancha tras haber sido eliminado en la Copa de Brasil por su eterno rival.

"Será otro partido decisivo (...).

“Tenemos muchas ganas de demostrar qué es el Palmeiras”, declaró el delantero José Manuel 'Flaco' López, convocado por primera vez por la selección de Argentina de cara a la última doble fecha de la clasificatoria sudamericana hacia el Mundial de 2026.

El sábado, el Cruzeiro (3º) recibe al Sao Paulo (7º), rival en alza desde la llegada del argentino Hernán Crespo al banco.

Otros duelos destacados son las visitas del Bahia (4º) al sorprendente Mirassol (6º) y del Bragantino (8º) al Botafogo de Davide Ancelotti (5º).

-- Partidos de la 22ª jornada:

- Sábado:

Ceará-Juventude

Botafogo-Bragantino

Cruzeiro-Sao Paulo

- Domingo:

Flamengo-Gremio

Santos-Fluminense

Corinthians-Palmeiras

Mirassol-Bahía

Vitória-Atlético Mineiro

Internacional-Fortaleza

Sport Recife-Vasco da Gama

Clasificación:

Pts J G E P GF GC Dif

1. Flamengo 46 20 14 4 2 44 9 35

2. Palmeiras 42 19 13 3 3 27 15 12

3. Cruzeiro 41 21 12 5 4 34 15 19

4. Bahía 36 19 10 6 3 27 17 10

5. Botafogo 32 19 9 5 5 26 12 14

6. Mirassol 32 19 8 8 3 30 19 11

7. Sao Paulo 32 21 8 8 5 26 22 4

8. RB Bragantino 30 21 9 3 9 26 28 -2

9. Fluminense 27 19 8 3 8 25 28 -3

10. Ceará 26 20 7 5 8 19 19 0

11. Corinthians 25 21 6 7 8 22 27 -5

12. Atlético Mineiro 24 19 6 6 7 20 23 -3

13. Internacional 24 20 6 6 8 23 28 -5

14. Gremio 24 20 6 6 8 19 25 -6

15. Santos 21 20 6 3 11 20 31 -11

16. Vasco da Gama 19 20 5 4 11 27 29 -2

17. Vitória 19 21 3 10 7 18 32 -14

18. Juventude 18 20 5 3 12 18 41 -23

19. Fortaleza 15 20 3 6 11 19 32 -13

20. Sport Recife 10 19 1 7 11 12 30 -18

prb/erc/app/ma